„A hírnév mögött láthatatlan sebeket cipeltem ” – Zimány Linda állandó szorongásáról vallott

Zimány Linda ma már a magyar celebvilág egyik legismertebb alakja, de kevesen gondolnák, milyen lelki terheket cipelt fiatalon. A siker és a reflektorfény mögött ugyanis ott lapult egy állandó szorongás: a megfelelési kényszer, ami hosszú évekig árnyékolta be a mindennapjait.

Zimány Linda 2025-ös Miss Balaton szépségversenyen bomba formában volt (Fotó: Rácz Tomi)

Zimány Linda: „ Túl fiatal voltam a reflektorfényhez”

„Nagyon fiatalon kerültem közszereplői helyzetbe, amikor még igazából nem voltam kész erre pszichésen”– kezdte a Borsnak Linda. A nyilvánosság, a kamerák és a folyamatos figyelem hatalmas súllyal nehezedett rá, amikor még csak kereste önmagát.

Zimány Linda Instagram-oldalán rendre megosztja, hogy még mindig bombaformában van (Fotó: Szabolcs László)

Állandó bizonyítási kényszer

A legnagyobb kihívás azonban nem is a hírnév volt, hanem az, hogy folyamatosan bizonyítani akart.

Mindenhol azt éreztem, hogy bizonyítanom kell: elég jó vagyok-e. Nemcsak a külvilágnak, hanem saját magamnak is

– mondta őszintén. Ez a belső nyomás sokszor még nehezebbnek bizonyult, mint a külső elvárások.

Zimány Linda régen bekerült a médiába, ahol sokat sérült (Fotó: Szabolcs László)

A közösségi média csapdájában

És amikor a közösségi média is berobbant az életébe, a helyzet csak tovább fokozódott.

„A közösségi média még tovább erősítette a nyomást: mindig tökéletesnek kellett látszani, akkor is, ha belül épp összeomlottam” – folytatta lapunknak Linda, akinek az életében az Instagram-világ csillogása mögött ott lapultak az elfojtott könnyek, a kimerültség és az állandó önkontroll.

Az önelfogadás útján

Linda mára megtanulta kezelni ezeket a terheket, de az út hosszú és fájdalmas volt.

Mostanra eljutottam oda, hogy nem akarok mindenkinek megfelelni. A saját boldogságom fontosabb, mint az, hogy mások mit gondolnak rólam

– hangsúlyozta.

A belső munka és az önismeret segítette abban, hogy ne kívülről várja az értékelést, hanem belül találjon stabilitást.

Zimány Linda fiatalon a Miss Alpok Adria Magyarország 2002 szépségversenyen (Fotó: archív / hot magazin)

Tanulás a húszas évekből

Az elmúlt évek tapasztalatait pedig nemcsak önmaga miatt tartja fontosnak, hanem azért is, hogy mások tanulhassanak belőle.

„Ha a húszas éveimben is ilyen tudatosan közelítettem volna meg az életet, sok csalódástól kímélhettem volna meg magam” – mondta.

Zimány Linda a hírnév és a siker mögött lévő láthatatlan sebeivel némán küzdött meg. Az állandó megfelelés hajszolása könnyen kiégéshez vezethet, és csak az találja meg a valódi boldogságot, aki mer önmagára figyelni, nem pedig arra, hogy mások mit várnak tőle. Zimány Linda Reddit posztok céltáblája lett az elmúlt időszakban sok más hírességhez hasonlóan, de szerencsére már megtanulta kezelni ezeket a típusú arctalan támadásokat.

A hírnév mögött láthatatlan sebeket cipeltem, de ma már tudom, hogy a boldogság nem a megfelelésben, hanem az önmagunkra való figyelésben rejlik

– zárta gondolatait.