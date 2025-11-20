Összetört a család: elvesztették csecsemőjüket egy halálos csípés miatt

Szörnyű tragédiába torkollott egy család álomnyaralása. A kétéves kisfiúk nélkül kellett hazatérniük, miután egy borzalmas dobozmedúza-csípés az életét követelte.

Egy halálos csípés miatt rémálomba torkollott a család álomnyaralása. (Képünk illusztráció) Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Halálos csípés követelte a 3 éves fiú életét

Vladimir "Vova" Yakubanetset az erős mérgéről ismert medúza akkor csípte meg, amikor sekély vízben volt egy üdülőhely partján. A kisfiút szerdán kórházba szállították a malajziai Langkawiban, de sajnos négy nappal később életét követelték a csípések, amelyek maradandó sebet hagytak bőrén.

A család az oroszországi Habarovszkból érkezett, és Vova édesapja elmondása szerint már másnap lementek a Chenang strandra életük első, álomszerű nyaralásán.

Amikor megtörtént, sekély vízben volt a part közelében. Hirtelen felkiáltott. A feleségem kivette őt a vízből, és nekem adta, majd elment, hogy hozzon egy kendőt, amivel megtisztítsa a lábát.

- emlékezett vissza a 32 éves édesapa, Nikita Yakubanets.

Abban a pillanatban a fiam nem vett többé levegőt. Megpróbáltam újraélesztést végezni. Más turisták is jöttek segíteni. Elvittek minket az elsősegélynyújtókhoz, de ők csak ecettel tisztították le a sebet, mielőtt továbbküldtek egy rendelőbe, majd onnan rögtön a kórházba.

A gyászoló apa elárulta, hogy teljesen ledöbbent, hogy az elsősegélynyújtók nem tudtak többet tenni a parton. Az antivenom, vagyis a méreg hatásának megállítására szolgáló kezelés nem állt rendelkezésre, így a kisfiút egy közel 145 kilométerrel távolabbi kórházba kellett szállítani.

A langkawi polgári védelem szóvivője elárulta, hogy két órán át végeztek újraélesztést a kis Vován az orvosok, mire életjeleket kezdett mutatni, ezt követően megérkezett az ellenszer Penangból. A kisfiút később egy nagyobb kórházba vitték, de sajnos a csípés okozta komplikációk miatt meghalt.

Éles figyelmeztetőként használják a szülők a tragédiát

Nikita és felesége, a 32 éves Olga nem terveznek jogi lépéseket tenni hanyagság miatt, de azt szeretnék, ha fiuk halála figyelmeztetés lenne a tengeri élőlények által jelentett veszélyekre.

Hisszük, hogy ez volt az életének célja, hogy másokat mentsen meg, hogy megakadályozza a jövőbeli tragédiákat. Vladimir nagyon kedves volt, nagyon okos. Boldog család voltunk.

- tette hozzá az édesapa.