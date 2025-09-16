Bevállalós fotók, mindenki láthatta Michael Jackson lányának mellbimbóit

Michael Jackson lánya ismét elintézte, hogy vetüljön rá némi reflektorfény. Kétségtelen, hogy a pop királyának három gyermeke közül Paris Jackson az, aki színésznőként, énekesként és modellként a legtöbbet szerepel a bulvárlapok hasábjain, és bizony az is igaz: ő az, aki botrányait tekintve is legközelebb áll néhai édesapjához. Tény: a szabad szellemű hölgy nem fogja vissza magát már a megjelenését illetően sem.

Jackó lánya, Paris Jackson nem éppen szemérmes típus Fotó: AFP

Paris Jackson hatalmasat villantott

Parisról legutóbb pénteken, a 72 Magazine új lapszámának bemutató partijának köszönhetően készültek igencsak izgalmas fotók New Yorkban, melyből jó párat ő maga is megosztott Instagram-oldalán egy lapozgatós posztban. Ezekből tisztán látszik: Michael Jackson lánya úgy döntött, áttetsző, szinte semmit sem takaró felsője alá nem vesz melltartót, így gyakorlatilag mindent megmutatott bájaiból, amit meg tudott mutatni úgy, hogy még épp ne meztelenül lépjen ki az utcára.

Ruhája olyan merészre sikeredett, hogy még az Instagram is a korhatáros kategóriába sorolta, így sajnos cikkünkben nem tudjuk megmutatni, de ide kattintva megnézhető minden fotó.