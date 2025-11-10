Kórházba került a népszerű színésznő, veszélyben az élete

A Golden Globe-díjas Sally Kirkland kórházban fekszik a dél-kaliforniai Palm Springsben. A népszerű színésznőt annak idején elismerték az 1987-es Anna című vígjátékban nyújtott alakításáért.
Sally Kirkland az Anna óta számos sikerfilmben szerepelt, köztük az Átkozottak otthonában és a Kegyenc Fegyencben. A színésznő legutóbb a Sallywoodban tűnt fel, amely igaz történet alapján egy íróról szól, aki megszállottan szeretne találkozni vele.
A 84 éves színésznő jelenleg hospice ellátás alatt van, miután évekig küzdött a demenciával, és életveszélyes fertőzéseivel. A TMZ szerint barátja és egykori tanítványa, Cody Galloway mellette van, képviselője Michael Greene pedig a keleti partról tart felé.
Barátai létrehoztak a színésznőnek egy GoFundMe adománygyűjtő oldalt a kórházi költségek fedezésére. „Az elmúlt évben Sally négy csontja tört el a nyakában, a jobb csuklójában és a bal csípőjében. A gyógyulás során két különálló, életveszélyes fertőzés alakult ki nála. Ezek a sérülések és fertőzések együttesen olyan hosszú kórházi kezelést és rehabilitációt tettek szükségessé, amely meghaladta a biztosítás által fedezett 100 napot” - idézi a GoFundMe szövegét a Mirror.
A barátai aggódnak és az emberek segítségét kérik, hogy Sally egészsége javulhasson ebben a kritikus időszakban. November hetedikén tették közzé, hogy Sally hospice-ban van és kényelmesen pihen odabent.
