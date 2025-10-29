Paris Hilton visszatér a filmezéshez - Nem hiszed el, mit fog csinálni

A 2000-es években házi szexvideójával borzolta a kedélyeket, majd jött a Viasztestek film, amiben annyira botrányos volt, hogy szinte már jó volt. Paris Hilton szinte már csak akasztott ember nem volt, hiszen énekesnőként és divattervezőként is próbálkozott, illetve modellként is. Most azonban húzott egy merészet, ugyanis egy sorozat vezetőproducere lesz jövőre. Hilton ezzel az Arany Málna helyett olyan díjakra lehet esélyes, mint az Emmy- vagy a Golden Globe-díj.

Paris Hilton vagyona már jó ideje meg van alapozva, így most producerként próbál érvényesülni (Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage)

Paris Hilton filmszerepek után producerkedik

A meg nem értett 44 éves modern polihisztor az Aught to be című szériát hozza tető alá a Tornante Company és Andrew McMahon producerekkel. A romantikus komédia ráadásul az Amazon Prime égisze alatt készül és kerül bemutatásra a tervek szerint jövőre, a casting jelenleg is zajlik, illetve az előkészületi munkák. A leírás szerint egy szerelmes pár évekig tartó történetét követi nyomon, amit a kétezres évek elejét és az azt követő időszakot formáló felejthetetlen popkulturális pillanatokon keresztül mesélik el. Minden rész egy kulcsfontosságú pillanatot ragad meg a kapcsolatukban, olyan kulturális mérföldkövek hátterében, mint a Sidekicks és a közösségi média születése. A sorozat a szívből jövő érzelmeket egy generáció filmzenéjével ötvözi Hilton és kollégái ígérete szerint.

Hilton második legismertebb filmje a Viasztestek, ebben mondjuk szöveges szerepei is volt házi ideójával ellentétben (Fotó: Vince Valitutti/Warner Bros.)

Paris Hilton 2025-ben új oldalát mutatja meg

Ha a projekt összejön, úgy tűnik Paris negyven felett igazi filmes nagyágyú lehet, aki a jövőben több sorozatot is összehoz az eddig kisebb projekteket készítő díva. Mindenesetre amíg elkészül a széria, addig idézzük Paris második legizgalmasabb filmes pillanatait - az első, erősen felnőtt tartalmat már mindenki ismeri - a Viasztestek című filmben.