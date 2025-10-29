Paris Hilton visszatér a filmezéshez - Nem hiszed el, mit fog csinálni

A 2000-es években házi szexvideójával borzolta a kedélyeket, majd jött a Viasztestek film, amiben annyira botrányos volt, hogy szinte már jó volt. Paris Hilton szinte már csak akasztott ember nem volt, hiszen énekesnőként és divattervezőként is próbálkozott, illetve modellként is. Most azonban húzott egy merészet, ugyanis egy sorozat vezetőproducere lesz jövőre. Hilton ezzel az Arany Málna helyett olyan díjakra lehet esélyes, mint az Emmy- vagy a Golden Globe-díj.
A meg nem értett 44 éves modern polihisztor az Aught to be című szériát hozza tető alá a Tornante Company és Andrew McMahon producerekkel. A romantikus komédia ráadásul az Amazon Prime égisze alatt készül és kerül bemutatásra a tervek szerint jövőre, a casting jelenleg is zajlik, illetve az előkészületi munkák. A leírás szerint egy szerelmes pár évekig tartó történetét követi nyomon, amit a kétezres évek elejét és az azt követő időszakot formáló felejthetetlen popkulturális pillanatokon keresztül mesélik el. Minden rész egy kulcsfontosságú pillanatot ragad meg a kapcsolatukban, olyan kulturális mérföldkövek hátterében, mint a Sidekicks és a közösségi média születése. A sorozat a szívből jövő érzelmeket egy generáció filmzenéjével ötvözi Hilton és kollégái ígérete szerint.
Ha a projekt összejön, úgy tűnik Paris negyven felett igazi filmes nagyágyú lehet, aki a jövőben több sorozatot is összehoz az eddig kisebb projekteket készítő díva. Mindenesetre amíg elkészül a széria, addig idézzük Paris második legizgalmasabb filmes pillanatait - az első, erősen felnőtt tartalmat már mindenki ismeri - a Viasztestek című filmben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.