„Megígérte, hogy harcolni fog” – férje sírva jelentette be, meghalt a gyönyörű sztár

Több százezres követőtábor előtt osztotta meg betegségének történetét Kaelin Bradshaw TikTok-sztár, aki ritka epeúti rákban (cholangiocarcinomában) szenvedett. A floridai influenszer kevesebb mint egy évvel a diagnózisa után, október 27-én, hétfőn elhunyt szerettei körében – erősítette meg férje, Austin.
A gyászoló férj a TikTokon jelentkezett be, és sírva mondta el, hogy felesége megígérte neki és a családnak, hogy harcolni fog, és soha nem adja fel.
Mindenben mellette voltunk. De amikor nem, akkor ti ott voltatok neki és ezt meg szeretném köszönni
– fogalmazott Kaelin férje a követőkhöz szólva.
Sosem fogom elfelejteni gyönyörű mosolyát
– tette hozzá könnyekkel küzdve.
Lehet, hogy túl gyorsan ragadta el az élet, de a közös életünk tele volt erővel és csodálatos volt. Olyan, amit sosem fogok elfelejteni.
A megható videó végén a gyászoló férj bejelentette, hogy meghagyják Kaelin TikTok-fiókját, emlékül és tiszteletül - illetve azért, hogy azok, akik küzdenek, lássák, milyen erő volt benne. Kaelin utolsó pillanatáig küzdött az életért és hálás volt azért, hogy lehetősége volt a harcra, mivel sokaknak "annyi sem jut".
Kaelin utolsó elérhető TikTok-videója megrázó, amiben azt írja:
Az életet választom, semmi más nem lényeg.
A lány október 14-én töltött fel egy megrázó videót, amiben bejelentett, hogy hospice-ba utalták. A hospice a gyógyíthatatlan, végstádiumú betegek emberi gondozására és ellátására fókuszál, célja az életminőség javítása a halál beálltáig.
Kaelin utolsó pillanatáig harcolt, fiatalságát megcáfoló erővel és bátorsággal osztotta meg emberfeletti küzdelmeit. Sokan még csak most hallják először nevét, így a memoárként szolgáló TikTok-profil megható és megrázó, egyben inspiráló képeket tár fel számukra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.