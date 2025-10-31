„Megígérte, hogy harcolni fog” – férje sírva jelentette be, meghalt a gyönyörű sztár

Több százezres követőtábor előtt osztotta meg betegségének történetét Kaelin Bradshaw TikTok-sztár, aki ritka epeúti rákban (cholangiocarcinomában) szenvedett. A floridai influenszer kevesebb mint egy évvel a diagnózisa után, október 27-én, hétfőn elhunyt szerettei körében – erősítette meg férje, Austin.

Kaelin Bradshaw, TikTok-sztár

Forrás: Kaelin Bradshaw/TikTok

Meghalt a népszerű TikTok-sztár

A gyászoló férj a TikTokon jelentkezett be, és sírva mondta el, hogy felesége megígérte neki és a családnak, hogy harcolni fog, és soha nem adja fel.

Mindenben mellette voltunk. De amikor nem, akkor ti ott voltatok neki és ezt meg szeretném köszönni

– fogalmazott Kaelin férje a követőkhöz szólva.

Sosem fogom elfelejteni gyönyörű mosolyát

– tette hozzá könnyekkel küzdve.

Lehet, hogy túl gyorsan ragadta el az élet, de a közös életünk tele volt erővel és csodálatos volt. Olyan, amit sosem fogok elfelejteni.

A megható videó végén a gyászoló férj bejelentette, hogy meghagyják Kaelin TikTok-fiókját, emlékül és tiszteletül - illetve azért, hogy azok, akik küzdenek, lássák, milyen erő volt benne. Kaelin utolsó pillanatáig küzdött az életért és hálás volt azért, hogy lehetősége volt a harcra, mivel sokaknak "annyi sem jut".

Kaelin utolsó elérhető TikTok-videója megrázó, amiben azt írja:

Az életet választom, semmi más nem lényeg.

A lány október 14-én töltött fel egy megrázó videót, amiben bejelentett, hogy hospice-ba utalták. A hospice a gyógyíthatatlan, végstádiumú betegek emberi gondozására és ellátására fókuszál, célja az életminőség javítása a halál beálltáig.

Kaelin utolsó pillanatáig harcolt, fiatalságát megcáfoló erővel és bátorsággal osztotta meg emberfeletti küzdelmeit. Sokan még csak most hallják először nevét, így a memoárként szolgáló TikTok-profil megható és megrázó, egyben inspiráló képeket tár fel számukra.