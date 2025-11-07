Őrület, kiszivárgott a Stranger Things új évadának eleje: azonnal kiderült a legnagyobb rejtély!

A streamingtörténelem egyik leghosszabb és egyben legkalandosabb utazása ér véget 2025 végén. A kilenc évvel ezelőtt debütáló Stranger Things szereplőit most láthatjuk majd utoljára, miután Tiziék a sikerszéria 5. évadával befejezik a Netflix népszerű sztoriját. A Millie Bobby Brown és David Harbour botránya által kissé beárnyékolt záróakkord első epizódjára még ugyan várni kell. Most viszont mégis hamarabb léphetünk be a Hellyel lefelé hidegrázós, sötétséggel és rémségekkel teli birodalmába, mint azt gondoltuk. Miután a Netflix a nemzetközi Stranger Things-napon feltöltötte YouTube-ra az 5. évad első 5 percét, amely rögtön igazolt egy olyan rajongói teóriát, ami már évek óta lázban tartotta a fanatikusokat.

A Netflix már most lelőtte az első poént

Már nemcsak a Star Wars-franchise-nak van saját napja, hanem a Stranger Things-nek is. A Duffer testvérek műsorának ünnepnapját minden év november 6-án rendezik meg, mivel a történet is egy november 6-i napon veszi kezdetét még 1983-ban. Ami pedig még érdekesebb, hogy a frissen megosztott 5 minutum is az első fejezet idejére, ráadásul majdnem erre a napra, egészen pontosan 1983. november 12-ére repít vissza.

A legelső epizód ugyebár arról maradt emlékezetes, hogy ekkor veszi kezdetét a Noah Schnapp által alakított Will kálváriája, miután elragadja őt egy demagorgon. Ám a sorozat szerelmesei évek óta azt harsogják, hogy az ikonikus szörnyeteg csak egy nagyobb hatalom, egy még félelmetesebb bestia utasítását követte. Erről a teóriáról pedig most ki is derült, hogy tényleg igaz, miután az említett gonosztevő, Vecna is feltűnik a nyitányban, aki kezdetektől fogva, a háttérből mozgatta a szálakat.

Hihetetlen, de végig igazunk volt!

− írja az egyik kommentelő YouTube-on, míg mások azt is megjegyzik, hogy Will-t eddig a leggyengébb láncszemnek tartották, de ezután az 5 perc után már igazi keményfiúként könyvelik el őt, és a fanok alig várják, hogy részletesebben láthassák, mik is történtek vele anno a Hellyel lefelében.

Hogyan is ér véget a Stranger Things?

A Duffer fivérek szériája több szempontból is mérföldkőnek számít a streamingszolgáltató történetében, hiszen a Netflix azzal a hagyományával is szakított, hogy egy darabban tegye közzé a friss fejezetet. A Stranger Things nyolc epizódot magába foglaló 5. évada ugyanis három felvonásban érkezik meg a vörös streamingóriás felületére: Az első négy rész november 26-ától, a következő három epizód december 25-étől, míg végül a széria fináléja december 31-étől lesz elérhető, és majdnem mindegyik rész hossza jócskán egy óra felett lesz, amivel a sorozat kész moziélményt varázsol majd az otthonunkba.