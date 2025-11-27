"Kivételes ember volt" – újabb csillag hunyt ki, sorozatsztárt gyászolnak a rajongók

Gyászolnak a rajongók: hosszú betegség után meghalt Lynne Verrall, a brit színházi és televíziós világ elismert sztárja. Verall Párizsban hunyt el november 8-án, 76 éves korában, halálát azonban csak most jelentették be. A tévénézők leginkább a Coronation Streetből ismerhették, ahol Geraldine Spellman szerepét alakította több mint öt évtizedes karrierje részeként.

Lynne Verrall halála elkeserítette a rajongóit

Lynne Verrall örökké él a rajongók emlékeiben

Ügynöke, Samantha Boyd megható sorokkal búcsúzott tőle, hangsúlyozva, hogy Lynne mindig nyitott volt új szerepekre, folyamatosan fejlődni akart, és szenvedéllyel vetette bele magát minden feladatába. Színházi pályafutása során olyan neves intézményekben lépett fel, mint a londoni Royal Court vagy a Royal & Derngate Northampton.

A Coronation Street stábjához 2017-ben csatlakozott, ahol Summer Spellman (Harriet Bibby) nagymamáját játszotta. Shropshire-ben nőtt fel, később pedig a Birmingham School of Acting hallgatója lett.

Barátai és kollégái szerint Lynne hatalmas bátorsággal viselte motoros neuronbetegségét. Legközelebbi barátja, Dunderdale így emlékezett meg róla:

„Hihetetlen erővel nézett szembe a betegséggel. Kivételes ember volt.”

Elmondása szerint Lynne azért maradt Párizsban, mert ott találta meg azt a boldogságot és nyugalmat, amelyben jól érezte magát, írja a Daily Star.

Emlékére Franciaországban adománygyűjtő oldalt hoztak létre, amely a motoros neuronbetegség elleni küzdelmet támogatja. A megemlékező szövegben ezt írták róla: