Újabb áldozata van a halálos betegségnek: tragikus hírt közölt a világbajnok rögbi csapatkapitány

Újabb ismert embernél diagnosztizálták a halálos kórt: a korábbi angol rögbi csapatkapitány, Lewis Moody bejelentette, hogy ALS-sel küzd.

A híres rögbi csapatkapitány halálos betegséggel küzd / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A motoros neuronbetegségként is ismert ALS-t mindössze két hete diagnosztizálták nála, a hír teljesen váratlanul érte a 47 éves sportolót. Jelenleg csak enyhébb tünetei vannak: izomsorvadást tapasztal a kezében és vállában, de tisztában van vele, hogy ez csupán a betegség kezdete.

Fittnek és jól érzem magam, arra koncentrálok, hogy pozitív maradjak, éljem az életet, és megbirkózzak a változásokkal, amik rám várnak

- nyilatkozta Moody.

Az ALS egyelőre gyógyíthatatlan betegség, amely fokozatosan súlyosbodó izomgyengeséggel jár, és általában néhány éven belül életveszélyessé válik. A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) szerint a kezelések ugyan enyhíthetik a tüneteket, de a betegséget megállítani nem lehet.

A híres rögbi csapatkapitány betegsége sok embert érint

Moody esete nem egyedi. Korábbi csapattársa, Doddie Weir és a rögbiliga-sztár Rob Burrow is ALS-ben hunyt el az elmúlt években. A brit rögbi közösség ezek után adománygyűjtő kampányt indított a betegség kutatásának támogatására.

Nemrég a világhírű színészt, Eric Dane-t is ezzel a kórral diagnosztizálták. Az ő állapota gyorsan romlik.

Furcsa érzés, mert úgy érzem, semmi bajom. Nem érzem magam betegnek, nem érzem rosszul magam... Még mindig képes vagyok bármit megtenni. És remélem, ez a lehető leghosszabb ideig így is marad

- nyilatkozott Moody az állapotáról.

A korábbi szélsőjátékos 71 alkalommal lépett pályára az angol válogatottban, és tagja volt annak a csapatnak, amely 2003-ban megnyerte a világbajnokságot Ausztráliában - írja a Yahoo! Sports.