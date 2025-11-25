Meghasad a szív: megszólalt a népszerű tévés Liam Payne haláláról

Simon Cowell először szólalt meg Liam Payne tragikus halála óta, és őszintén beszélt arról, mennyire mélyen megrázta az énekes elvesztése. Cowell kulcsszerepet játszott a One Direction megalakulásában, hiszen az X Factor 2010-es évadában ő döntött úgy, hogy a fiúk – Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan és Zayn Malik – szólóban nem, de együtt egy sikeres csapatot alkothatnak.

Liam Payne a One Direction tagjaként vált híressé, és ezt Simon Cowellnek köszönheti.

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

Ezt gondolja Liam Payne haláláról a mindig kritikus Simon Cowell

Liam Payne 2024 októberében halt meg, miután kizuhant egy argentin szálloda erkélyéről. Halála világszerte sokkolta a rajongókat, hiszen a One Direction az elmúlt évtized egyik legnépszerűbb zenekara volt, és hatalmas generációs ikonként tartották számon.

Cowell a Rolling Stone-nak elmondta, hogy a tragédia után számtalanszor felmerült benne a kérdés:

„Tehettem volna bármit?”

Úgy fogalmazott:

„Bárcsak visszatekerhetném az időt.”

Azt is megosztotta, hogy beszélt Liam szüleivel, akik szerint fiuk rendkívül büszke volt mindarra, amit elért.

Cowell felidézte utolsó találkozását Liammel. Az énekes nála járt, beszéltek a fiáról, Bearről, és Cowell arra kérte, ne hagyja, hogy a zene tönkretegye az életét. A producer szerint Liam ekkor kiegyensúlyozottnak tűnt.

Cowellt kritikák is érték, egyesek szerint szerepet játszott abban, hogy Payne nehéz időszakokon ment keresztül. A toxikológiai jelentés kimutatta, hogy halálakor alkohol, kokain és antidepresszánsok voltak a szervezetében. Cowell azonban hangsúlyozta, hogy nem tartja magát felelősnek:

„Nem vállalhatod valaki életének felelősségét tíz évvel azután, hogy leszerződtetted.”

A kommenteket pedig szándékosan nem olvassa el, mert az szerinte „kínzás” lenne.

Liam halála körül még mindig rengeteg a kérdés. Argentínában két férfi, Ezequiel Pereyra és Braian Paiz ellen folyik eljárás kábítószerrel kapcsolatos ügyben, ők tagadják a vádakat. A brit hatóságok pedig továbbra is várják az argentin nyomozás teljes dokumentációját, hogy lezárhassák a hivatalos vizsgálatot, írja a Mirror.