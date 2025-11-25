Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Meghasad a szív: megszólalt a népszerű tévés Liam Payne haláláról

Liam Payne
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 15:55
simon cowellinterjú
Erős szavak. Az X-Faktor megalkotója Liam Payneről nyilatkozott.

Simon Cowell először szólalt meg Liam Payne tragikus halála óta, és őszintén beszélt arról, mennyire mélyen megrázta az énekes elvesztése. Cowell kulcsszerepet játszott a One Direction megalakulásában, hiszen az X Factor 2010-es évadában ő döntött úgy, hogy a fiúk – Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan és Zayn Malik – szólóban nem, de együtt egy sikeres csapatot alkothatnak.

Liam Payne a One Direction tagjaként vált híressé
Liam Payne a One Direction tagjaként vált híressé, és ezt Simon Cowellnek köszönheti.
Fotó: WALTER / BESTIMAGE /  Northfoto

Ezt gondolja Liam Payne haláláról a mindig kritikus Simon Cowell

Liam Payne 2024 októberében halt meg, miután kizuhant egy argentin szálloda erkélyéről. Halála világszerte sokkolta a rajongókat, hiszen a One Direction az elmúlt évtized egyik legnépszerűbb zenekara volt, és hatalmas generációs ikonként tartották számon. 

Cowell a Rolling Stone-nak elmondta, hogy a tragédia után számtalanszor felmerült benne a kérdés: 

„Tehettem volna bármit?”

 Úgy fogalmazott: 

„Bárcsak visszatekerhetném az időt.”

 Azt is megosztotta, hogy beszélt Liam szüleivel, akik szerint fiuk rendkívül büszke volt mindarra, amit elért. 

Cowell felidézte utolsó találkozását Liammel. Az énekes nála járt, beszéltek a fiáról, Bearről, és Cowell arra kérte, ne hagyja, hogy a zene tönkretegye az életét. A producer szerint Liam ekkor kiegyensúlyozottnak tűnt. 

Cowellt kritikák is érték, egyesek szerint szerepet játszott abban, hogy Payne nehéz időszakokon ment keresztül. A toxikológiai jelentés kimutatta, hogy halálakor alkohol, kokain és antidepresszánsok voltak a szervezetében. Cowell azonban hangsúlyozta, hogy nem tartja magát felelősnek: 

„Nem vállalhatod valaki életének felelősségét tíz évvel azután, hogy leszerződtetted.”

 A kommenteket pedig szándékosan nem olvassa el, mert az szerinte „kínzás” lenne. 

Liam halála körül még mindig rengeteg a kérdés. Argentínában két férfi, Ezequiel Pereyra és Braian Paiz ellen folyik eljárás kábítószerrel kapcsolatos ügyben, ők tagadják a vádakat. A brit hatóságok pedig továbbra is várják az argentin nyomozás teljes dokumentációját, hogy lezárhassák a hivatalos vizsgálatot, írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
