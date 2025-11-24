Felesége jelentette be: 81 évesen elhunyt a legendás zenész

Jimmy Cliff, a legendás jamaicai zenész, aki még Bob Marley-val együtt hat évtizedes karrierje során népszerűsítette a reggae, a ska és a rocksteady műfaját, 81 évesen elhunyt.

A zenész felesége jelentette be a gyászhírt. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

A tragikus hírt felesége, Latifa Chambers jelentette be a Facebookon. Elmondása szerint halálának oka egy roham volt, amit tüdőgyulladás követett.

Szinte még gyerek volt a zenész, amikor már egy egész ország ismerte a nevét

Cliff, születési nevén James Chambers, 1944. július 30-án született egy hurrikán idején a Jamaica északnyugati részén lévő St. James egyházközségben. Az 1950-es években apjával a családi farmról az ország fővárosába, Kingstonba költözött, eltökélten a zeneiparban való siker érdekében.

A hírnév gyorsan is jött, ugyanis mindössze 14 évesen már országosan ismerték a nevét az általa írt Hurricane Hattie című dalnak köszönhetően. Később több mint 30 albumot vett fel, és világszerte fellépett, többek között Párizsban, Brazíliában és az 1964-es New York-i világkiállításon is. A következő évben az Island Records producere, Chris Blackwell, a Bob Marley és a The Wailers elindítója meghívta Cliffet, hogy dolgozzon vele az Egyesült Királyságban.

A zenész később színészi pályára lépett, és szerepelt az 1972-es klasszikus The Harder They Come című filmben, amely bemutatta a reggae műfajt a nemzetközi közönségnek.

Amikor elértem minden vágyamat, azt hiszem, megcsináltam, és csak annyit mondhatok, hogy remek. Viszont még mindig van bennem vágy. Akarom. Még mindig ott van bennem az égő tűz, ami fényesen lobog, ahogy az előbb mondtam neked. Még sok folyón kell átkelnem!

- mondta egy 2019-es interjúban, mialatt elvesztette látását.

Cliff, akit részben a You Can Get It If You Really Want It és a Many Rivers To Cross című kislemezekről lehet ismerni, termékeny író volt, aki humanitárius nézeteit beleszőtte a dalaiba is. Nemcsak a jamaicaiak által elszenvedett nehézségeknek adott hangot, hanem annak a szellemnek és örömnek is, amely a szegénység és az elnyomás ellenére kitartott.

Az évek során Cliff olyan előadókkal dolgozott együtt, mint a Rolling Stones, Elvis Costelló, Annie Lennox és Paul Simon. 2012-ben elnyerte a legjobb reggae albumnak járó Grammy-díjat a Rebirth című lemezével, majd egy másik Grammy-díjat 1984-ben a Cliff Hanger című albumért.