Kate Winslet csatlakozik a szexi 50-esek klubjához – Kerek születésnapot ünnepel a Titanic sztárja – Galéria!

Kate Winslet angol színésznő ma kerek születésnapot ünnepel. A Titanic sztárja is csatlakozik a szexi ötvenes sztárok sorához. Legjobb alakításaival emlékezünk meg a jeles napról.

Kate Winslet színésznőn kicsit sem fog az idő vasfoga (Fotó: Doug Peters/EPICS Entertainment)

Kate Winslet korai szerepei

A színésznő felmenői között egészen a nagyszülőkig mindenki színpadi színészként kereste a kenyerét. Tehetsége már egészen korán megmutatkozott, mindössze 11 évesen szerepelt egy gabonapehely-reklámban. Innentől kezdve szülei tánc- és színészmesterség órákra járatták. Első nagyobb szerepét 17 évesen kapta A Gyűrűk Ura-trilógia rendezője, Peter Jackson Mennyei teremtmények című filmjében. Ettől még nem tett szert hírnévre, azonban alakítását a kritikusok is elismerték. A nagy debütálás Ang Lee Értelem és érzelem rendezésében következett be. A filmben főszerepet játszó Emma Thompson annyira el volt bűvölve a castingon a fiatal Kate-től, hogy meggyőzte a rendezőt, senki más nem lehet Marianne Dashwood. Így Kate Winslet többszáz lányt utasított maga mögé. Az Értelem és érzelem pedig meg is hozta neki nemcsak a hírnevet, hanem a szakma valódi elismerését. Marianne szerepéért a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjra jelölték.

Az Értelem és érzelem rekorderré tette a legfiatalabb Oscar-jelöltek között (Fotó: COLUMBIA TRI STAR)

A Titanic sikere

A James Cameron rendezte Titanic volt az a film, ami az addig kis művészfilmes Winsletből világsztárt csinált. Nem mellesleg lányok milliói is szívesen helyet cseréltek volna vele Leonardo DiCaprio partnereként. A Titanic önmagában is hatalmas sikert aratott, és a fiatal színésznőnek egy Oscar-jelölést is hozott a legjobb női főszereplő kategóriában. Ezzel Kate Winslet lett a legfiatalabb színésznő, aki Oscar-jelölést kapott. A színésznő meg is dolgozott érte alaposan, ugyanis a mai napig legendák keringenek James Cameron rendező kíméletlen és sokszor az embertelenség határát súroló módszereiről. Az óceánjáró elsüllyedésének jeleneteit egy hatalmas medencében vették fel, a színészeknek szinte egész nap a vízben kellett maradniuk. Cameron azt mondta, hogy aki ki mer mászni a medencéből, az azonnal ki lesz rúgva. A forgatás végeztével Kate Winslet azt nyilatkozta, hogy soha többé nem akar James Cameronnal dolgozni.