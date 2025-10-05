Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Kate Winslet csatlakozik a szexi 50-esek klubjához – Kerek születésnapot ünnepel a Titanic sztárja – Galéria!

Titanic
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 11:45
A Titanic sztárja egy napot sem öregedett, most kerek évfordulót ünnepel. Kate Winslet Oscar-díjas színésznő 50. születésnapját ünnepli.
Kate Winslet angol színésznő ma kerek születésnapot ünnepel. A Titanic sztárja is csatlakozik a szexi ötvenes sztárok sorához. Legjobb alakításaival emlékezünk meg a jeles napról.

Kate Winslet az új Avatar film premierjén
Kate Winslet színésznőn kicsit sem fog az idő vasfoga (Fotó: Doug Peters/EPICS Entertainment)

Kate Winslet korai szerepei  

A színésznő felmenői között egészen a nagyszülőkig mindenki színpadi színészként kereste a kenyerét. Tehetsége már egészen korán megmutatkozott, mindössze 11 évesen szerepelt egy gabonapehely-reklámban. Innentől kezdve szülei tánc- és színészmesterség órákra járatták. Első nagyobb szerepét 17 évesen kapta A Gyűrűk Ura-trilógia rendezője, Peter Jackson Mennyei teremtmények című filmjében. Ettől még nem tett szert hírnévre, azonban alakítását a kritikusok is elismerték. A nagy debütálás Ang Lee Értelem és érzelem rendezésében következett be. A filmben főszerepet játszó Emma Thompson annyira el volt bűvölve a castingon a fiatal Kate-től, hogy meggyőzte a rendezőt, senki más nem lehet Marianne Dashwood. Így Kate Winslet többszáz lányt utasított maga mögé. Az Értelem és érzelem pedig meg is hozta neki nemcsak a hírnevet, hanem a szakma valódi elismerését. Marianne szerepéért a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjra jelölték.

Az Értelem és érzelem rekorderré tette a legfiatalabb Oscar-jelöltek között (Fotó: COLUMBIA TRI STAR)
A Titanic sikere

A James Cameron rendezte Titanic volt az a film, ami az addig kis művészfilmes Winsletből világsztárt csinált. Nem mellesleg lányok milliói is szívesen helyet cseréltek volna vele Leonardo DiCaprio partnereként. A Titanic önmagában is hatalmas sikert aratott, és a fiatal színésznőnek egy Oscar-jelölést is hozott a legjobb női főszereplő kategóriában. Ezzel Kate Winslet lett a legfiatalabb színésznő, aki Oscar-jelölést kapott. A színésznő meg is dolgozott érte alaposan, ugyanis a mai napig legendák keringenek James Cameron rendező kíméletlen és sokszor az embertelenség határát súroló módszereiről. Az óceánjáró elsüllyedésének jeleneteit egy hatalmas medencében vették fel, a színészeknek szinte egész nap a vízben kellett maradniuk. Cameron azt mondta, hogy aki ki mer mászni a medencéből, az azonnal ki lesz rúgva. A forgatás végeztével Kate Winslet azt nyilatkozta, hogy soha többé nem akar James Cameronnal dolgozni.

Kate Winslet számára a Titanic volt a legnagyobb kihívást jelentő munka (Fotó: Entertainment Pictures)
A Titanicot övező őrület ellenére a színésznő ismét visszatért a kisebb, függetlenfilmes projektekhez. Állítólag megkeresték a Szerelmes Shakespeare főszerepével, mely végül Gwyneth Paltrowhoz került, az Anna és a királyban pedig Jodie Foster alakítja a címszerepet, ezt is felajánlották a Titanic sztárjának. 2004-ben két olyan filmben is játszott, ami kiemelkedő darabja volt karrierjének. A kanadai komikus, Jim Carrey oldalán alakította a színes hajkoronájú Clementine karakterét az Egy makulátlan elme örök ragyogása című romantikus drámában, melyet a zseniális videoklip-rendezéseiről híres Michel Gondry rendezett. Szintén ebben az évben debütált az Én, Pán Péter, amiben Johnny Depp-pel és Dustin Hoffmannal alakítottak főszerepet.

Clementine (KATE WINSLET) and Joel (JIM CARREY) in Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Aug 10, 2004; Hollywood, CA, USA; Image from Marc Forster's 'Finding Neverland' starring JOHNNY DEPP as Sir James Matthew Barrie and KATE WINSLET as Sylvia Llewelyn Davies. Mandatory Credit: Photo by Film Colony/ZUMA Press. (©) Copyright 2004 by Courtesy
Oct 18, 2006; Los Angeles, CA, USA; RELEASE DATE: December 8, 2006. DIRECTOR: Nancy Myers. STUDIO: Columbia Pictures/Sony Entertainment. PLOT: Two women troubled with guy-problems (Diaz, Winslet) swap homes in each other's countries, where they each meet
