A világ legszexisebb férfijának vallomása: Majdnem elájultam!

A People magazin idén is kiválasztotta a világ legszexisebb férfisztárját: Jonathan Bailey lett a befutó. A brit sztárt meglepte, hogy elnyerte a megtisztelő címet.

Jonathan Bailey 2025 legszexisebb pasija, ami őt legalább annyira meglepte, mint az emberek nagy részét (Fotó: Getty Images)

Jonathan Bailey Bridgertonék egyre magasabban tündöklő csillaga

Első ízben akkor tapasztalta, hogy milyen elképesztő tempóban válik egyre híresebbé, amikor A Bridgerton család című 2020-as Netflix-sorozat premierjét követően reflektorfénybe került Lord An­tho­ny alakítójaként.

„Ébresztős rádióra kelek, ami egyik reggel bekapcsoláskor ezt mondta: Jó reggelt, itt a hét órai hírek. Mi­előtt belevágnánk, beszélhetnénk Jonathan Bailey-ről?” – emlékezett vissza a People-ben a színész. „Majdnem elájultam!”

Miután Em­my-díjra jelölték az Útitársak című Showtime-sorozatban való szerepéért, Bailey tavaly debütált Fiyero hercegként a Wicked című filmmusicalben. Ezt követte a Jurassic World: Újjászületés idén nyári premierje.

Jonathant a három nővérével Oxfordshire-ben nevelték fel a szülei. Eleven gyerekként sokszor kihúzta a gyufát, olyankor a nővérei oltalmazták.

„Kiskoromban ők voltak a hőseim!” – mesélte a színész.

A családom mindig érzelmessé tesz: ha a tesóim fotókat küldenek a gyerekeikről, büszke vagyok, és meghatódom. Jó érzés, hogy ma már ők is büszkék lehetnek rám.

- írja a hot! magazin.