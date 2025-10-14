Újabb fivér házasodik - Itt a Bridgerton család 4. évadának előzetese

“Nyájas olvasók”, kezdi sorait Lady Whistledown a Bridgerton sorozatban, melynek 4. évadához megérkezett az első előzetes. A Julia Quinn regényei alapján készült Netflix sorozat ezúttal a második legidősebb Bridgerton fivér, Benedict párkeresésének viszontagságaival folytatódik.

Benedict Bridgerton szerepében Luke Thompson, Lady Sophie szerepében Yerin Ha lesznek a Bridgerton család új álompárja (Fotó: PA)

Bridgerton család: jön a 4. évad

A Bridgerton család című kosztümös romantikus szériának 4. évadához érkezett előzetes, melyből megtudjuk, hogy az új évad főszereplője a Luke Thompson által alakított Benedict Bridgerton lesz, a második legidősebb fivér. Benedict a korábbi évadokban mereven elzárkózott a házasság gondolatától is, sokkal jobban érdekelték a művészetek és a könnyű nőkkel folytatott izgalmas viszonyok. Ez azonban megváltozik, amikor az édesanyja, Violet Bridgerton (Ruth Gemmel) álarcosbált rendez, ahol Benedict megismerkedik a titokzatos Ezüstruhás hölggyel, aki egyből felkelti az érdeklődését. Akik olvasták a regényeket, azok már tudják, hogy Benedict vágyának tárgya Lady Sophie Beckett lesz, akit Yerin Ha alakít majd. A megszokott régi karakterek is mind visszatérnek, például Violet Bridgerton barátnője, a csípős nyelvű Lady Danbury (Adjoa Andoh), és a Bridgerton-testvérek is ismét felbukkannak az új epizódokban. Lady Whistledown hangját továbbra is A muzsika hangja sztárja, Julie Andrews kölcsönzi majd, a magyar szinkronban pedig Hámori Ildikó hívja életre a kritikus pletykalap szerzőjét. A 4. évadot a Netflix új szokásához híven két részletben jelenteti meg, az első 4 epizód január 29-én, a további 4 pedig február 26-án debütál a streaming-szolgáltató műsorán.

Kedvenc özvegy duónk, Lady Bridgerton és Lady Danbury is visszatér a 4. évadban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Bridgerton család további kalandjai

Az már korábban kiderült, hogy a Netflix tervei között szerepel egy 5. és egy 6. évad is. Julia Quinn összesen 8 részből álló regénysorozatában az összes Bridgerton-csemete megházasodik, a szériában eddig a legidősebb lány Daphne, a család feje Anthony, a visszahúzódó Francesca, és a legutóbbi évad főszereplője, Colin lelték meg életük párját. Azonban még jócskán van házasulandó a Bridgerton testvérek között. Az előző évadban a második legidősebb lány, Eloise került eladósorba, ám vad természete és a házasságról alkotott nézetei nem segítették kérőhöz a család legkülöncebb gyermekét, így a következő báli szezonban – legnagyobb bánatára – ismét részt kell vennie. A legfiatalabbak, Gregory és Hyacint még messze vannak a házasulandó kortól, de ki tudja, talán a berendelt 5. és 6. évadban ők kerülnek a fókuszba.