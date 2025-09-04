Jennifer Aniston új pasijának exe kitálalt a hipnoterapeutáról

Bethenny Frankel, a Real Housewives of New York egykori sztárja is megszólalt Jennifer Aniston új barátja, Jim Curtis kapcsán. A reakciója pedig mindenkit meglepett. A híresség nem félt nyíltan elmondani a véleményét volt párjáról, aki most a Jóbarátok Racheljének udvarol.

Jennifer Aniston új szerelme egy hipnoterapeuta (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Jennifer Aniston új pasijának az exe kitálalt a férfiról

Amióta kiderült, hogy Jennifer Aniston egy új férfival randizik, a rajongók szinte minden részletre kíváncsiak. Ám most egy igazán váratlan személy szólalt meg a kapcsolatról és a színésznő új szerelméről. Jim Curtis egykori barátnője, Bethenny Frankel, a Real Housewives of New York City valóságshow sztárja tálalt ki a hipnoterapeuta és wellness szakértőről. Mindenki meglepetésére a nem éppen a finomkodásáról híres Bethenny Frankel azonban pozitívan nyilatkozott Jim Curtisről:

Jim jó ember. Intelligens, figyelmes és nagyon vonzó. Szerintem Jenniferrel igazán jól illenek egymáshoz.

Bethenny Frankel szerint nemcsak a Jóbarátok sztárja, de Jim Curtis is megtalálta azt a társat, akivel lelki szinten is összhangban lehet. Véleménye szerint a színésznő és az életmód tanácsadó remekül kiegészítik egymást, főleg, mivel mindketten érdeklődnek a gyógyulás, a wellness és az önfejlesztés iránt.

Bethenny Frankel, Jim Curtis exe, mindent kitálalt a férfiról (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

A barátok is támogatják a kapcsolatot

A pár barátai szerint Jim Curtis nyugodt, földhözragadt személyiségével pozitív hatással van a színésznőre, aki hosszú évek után végre kiegyensúlyozottnak tűnik. Érdekesség pedig az, hogy még Brad Pitt, Jennifer Aniston exférje is tudomást szerzett az új románcról és állítólag őszintén örül volt felesége boldogságának.

Jim Curtis hipnoterapeutaként, wellness szakértőként és íróként tevékenykedik (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Jennifer Aniston Jim Curtisszel hajókázik a szerelem tengerén

A sztárpár románca nemrég került nyilvánosságra, amikor a párt Mallorcán, egy jachton kapták lencsevégre őket barátaik társaságában. Többek között Jason Bateman és felesége, Amanda Anka is velük nyaralt. És ha bár a nyilvános szereplés csak most kezdődött, egy közeli forrás szerint a kapcsolat már hónapok óta tart, és egy közös baráton keresztül ismerkedtek meg. Jim Curtis saját praxisa mellett pedig rendszeresen tart előadásokat és foglalkozásokat az önismeret, a trauma feldolgozása és a személyes átalakulás témáiban. Jennifer Aniston is így került vele kapcsolatba egy közös ismerősükön keresztül, mivel a színésznő már korábban is kifejezetten érdeklődött a mentális egészség és az önfejlesztés iránt.