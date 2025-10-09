Megrázó vallomást tett a Jóbarátok sztárja: húsz éven át küzdött az anyaságért

Korábban az a kép alakult ki a Jóbarátok sztárjáról, Jennifer Anistonról, hogy "önző munkamániás", ezért nem alapított családot. Az 56 éves színésznő, aki 10 éven alakította Rachel Greent a sorozatban, egy nemrég megjelent interjúban úgy érezte, cáfolnia kell a téves állításokat arról, miért nem született végül gyermeke.

Éveken át küzdött az anyaságért a Jóbarátok színésznője / Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Ezért nem született gyermeke a Jóbarátok sztárjának

Az embereknek fogalmuk sincs a történetemről, vagy arról, hogy min mentem keresztül az elmúlt húsz évben, miközben megpróbáltam családot alapítani, mert nem állok ki mindenki elé, és nem osztom meg az egészségügyi problémáimat

- mondta el Jennifer Aniston, aki szerint mindez nem tartozik a nyilvánosságra, ám végül eljön az a pont, amikor nem tud és nem akar tovább hallgatni.

Eljön az a pont, amikor már nem lehet nem meghallani a hazugságokat arról, hogy azért nem lett gyerekem, azért nem lett családom, mert önző és munkamániás vagyok. Ez hatással van rám lelkileg, mert én is csak egy ember vagyok. Mindannyian emberek vagyunk

- mondta el a színésznő, hozzátéve, az igazságérzete miatt sem tudja megállni időnként, hogy nem szólaljon fel.

Természetesen vannak olyan időszakok, amikor elönt az igazságérzet – amikor olyasmit mondanak rólam, ami nem igaz, és helyre kell igazítanom. De aztán azt gondolom, hogy tényleg így van? A családom tudja az igazat, a barátaim is tudják az igazat

- nyilatkozta a sztár, aki korábban kétségbeesetten küzdött az anyaságért: lombikbébi programon esett át, kínai teákat fogyasztott, mindent megtett, ám hiába.

Jennifer Aniston reveals she endured secret 20-year battle to have a baby as she hits back at claims she didn't want to become a mother because she's a 'selfish workaholic' https://t.co/EzqTlupXTp — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 9, 2025

Jennifer Aniston egyébként egykor Brad Pitt felesége volt, akitől 35 éves korában vált el. A színész ezután hat gyermeket vállalt Angelina Jolie-val, majd évekkel ezelőtt vele is szakított. Jennifer Aniston korábban azt nyilatkozta, hogy a pletyka, miszerint Brad Pitt azért hagyta el őt, mert nem akart gyermeket, teljes hazugság - írja a Mirror.