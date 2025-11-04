Te tudtad, ki volt Jack Nicholson édesanyja? Ne aggódj, ha nem: ő is csak 37 évesen tudta meg az igazságot

Jack Nicholson nővére valójában az édesanyja volt: minderre a színész 37. életévében derült fény, azonban addigra már sem az édesanyja, sem az igazság elhallgatását kérő nagymama nem élt, hogy szembesítse őket tettük következményeivel. A sors iróniája, hogy pont akkor derült erre fény, amikor a színész egy családi titkok köré épülő filmet promotált.

Jack Nicholson viszonylag későn tudta meg, ki is az igazi édesanyja

Fotó: Photo © Jim Smeal/BEImages / Northfoto

Jack Nicholson sosem haragudott az anyjára és a nagyanyjára

A 88 éves Jack Nicholson 1937-ben született a New Jersey állambeli Neptune Cityben. Évtizedekig abban a hitben élt, hogy Ethel May, aki felnevelte, az édesanyja, és June a nővére. A valóság azonban egészen más volt: Ethel May valójában a nagyanyja volt, June pedig az igazi anyja. June mindössze 18 éves volt, amikor teherbe esett, apja, Don pedig nős férfi volt. Az 1930-as évek konzervatív Amerikájában egy ilyen botrány könnyen tönkretehette volna a család hírnevét, ezért a nagymama döntött úgy, hogy sajátjaként neveli fel a kis Jacket. A fiatal anya így a nővér szerepét kapta, aki Miamiba költözött, hogy táncosnőként dolgozzon. Nicholsont eközben a nagymama nevelte, teljes titokban tartva a családi múltat – írja a LADbible.

A színész 17 évesen költözött Los Angelesbe, hogy kövesse „nővérét”, June-t, nem is sejtve, hogy valójában az anyját keresi. Az MGM stúdióban dolgozott irodai asszisztensként, mielőtt színészi karrierje elindult volna. A sors iróniája, hogy éppen 1974-ben, a Kínai negyed című filmje megjelenése előtt derült ki az igazság – a film fő témája is egy családi titkok köré épült. A történetre egy újságíró bukkant rá, aki a Time magazin számára készített portrét a sztárról. A kutatás során kiderült, hogy a Nicholson család évtizedeken át eltitkolta a valódi viszonyokat, sőt, az is felmerült, hogy Jack biológiai apja még életben lehet New Jerseyben. Amikor a hír eljutott a színészhez, állítólag csak annyit mondott:

Ez életem legelcseszettebb dolga.

Nicholson először nem akarta elhinni, de amikor felhívta a rokonait, nővérként ismert nagynénje, Lorraine végül mindent bevallott. Mivel mind June, mind Ethel May addigra elhunyt, sosem tudta szemtől szemben megkérdezni tőlük, miért tartották mindezt titokban még előtte is. Mégis azt mondta később: nem haragszik rájuk.

Lenyűgözött, milyen sokáig tudták titokban tartani. Ha másért nem, ezért tisztelem őket

– mondta a Rolling Stone-nak 1986-ban.