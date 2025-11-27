Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vége a pletykáknak! Hugh Jackman végre felvállalta új kapcsolatát

Deborra Lee-Furness
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 14:25
Sutton FosterA legnagyobb showmanházasságtörésválásHugh Jackman
Az ausztrál színész és új barátnőjének kapcsolata szintet lépett. Hugh Jackman Instagram-oldalán is felvállalta szerelmét, Sutton Fostert.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Hugh Jackman és Sutton Foster kapcsolata eddig csak pletykaként keringett Hollywoodban, de most A legnagyobb showman sztárja minden kétséget eloszlatott. Az 57 éves színész – öt hónappal a válása véglegesítése után – az Instagram-oldalán vállalta fel hivatalosan is új párját.

Hugh Jackman és Sutton Foster kapcsolata szintet lépett a színész Instagram posztjával
Hugh Jackman és Sutton Foster kapcsolata szintet lépett a színész Instagram posztjával 
(Fotó: Jeffrey Mayer/Northfoto)

Hugh Jackman nem titkolózik tovább

Hosszú hónapok találgatása után az ausztrál színész egyetlen poszttal hivatalossá tette kapcsolatát új szerelmével, Sutton Fosterrel. Hugh Jackman Instagram-oldalán osztott meg egy videót új barátnője Café Carlyle-beli fellépéséről. A posztban a színész a koncertet igazán varázslatosnak nevezte, az estét pedig ikonikus New York-i pillanatnak írta le. A legnagyobb showman sztárjának kedves gesztusa egy hónappal azután történt, hogy a páros a Song Sung Blue című film premierjén egy párként debütált a vörös szőnyegen. A pár akkor mosolyogva pózolt a fotósoknak, és nem tudták levenni egymásról a kezüket.

Hugh Jackman Sutton Fosterrel való kapcsolata

Bár a románc most vált csak teljesen nyilvánossá, Hugh Jackman és Sutton Foster már évek óta ismeri egymást. Kettejük barátsága a Broadway-on kezdődött, ahol együtt szerepeltek a The Music Man című musicalben. A közös munka során sok időt töltöttek együtt, és már akkor feltűnt a köztük lévő harmónia. A kapcsolatukról való találgatások azonban a színész 2023-as válása után erősödött csak fel igazán. A pletykák az utóbbi hónapokban pedig szinte már folyamatosak voltak, miután több alkalommal látták őket együtt New York és Los Angeles különböző pontjain.

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness 27 év házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják
Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness 27 év házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják
(Fotó: COADIC GUIREC/BESTIMAGE/Northfoto)

Hugh Jackman válása

Az ausztrál színész korábban mindig is rendkívül visszafogottan kezelte a magánéletét, különösen a Deborra Lee-Furnesstől való válása óta. Hugh Jackman volt felesége ugyanis házasságtöréssel vádolta a színészt. Állítása szerint már a kapcsolatuk alatt összejött Sutton Fosterrel. A legnagyobb showman sztárja azonban tagadta az ellene felhozott vádakat. Még annak ellenére is, hogy már év elején lencsevégre kapták, ahogy kéz a kézben sétál az 50 éves színésznővel. A nyilvános megjelenéseik ellenére egyikük sem beszélt a kapcsolat jellegéről, egészen mostanáig. Hugh Jackman Instagram-posztja ugyanis végre pontot tett a találgatásokra.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu