Vége a pletykáknak! Hugh Jackman végre felvállalta új kapcsolatát

Hugh Jackman és Sutton Foster kapcsolata eddig csak pletykaként keringett Hollywoodban, de most A legnagyobb showman sztárja minden kétséget eloszlatott. Az 57 éves színész – öt hónappal a válása véglegesítése után – az Instagram-oldalán vállalta fel hivatalosan is új párját.
Hosszú hónapok találgatása után az ausztrál színész egyetlen poszttal hivatalossá tette kapcsolatát új szerelmével, Sutton Fosterrel. Hugh Jackman Instagram-oldalán osztott meg egy videót új barátnője Café Carlyle-beli fellépéséről. A posztban a színész a koncertet igazán varázslatosnak nevezte, az estét pedig ikonikus New York-i pillanatnak írta le. A legnagyobb showman sztárjának kedves gesztusa egy hónappal azután történt, hogy a páros a Song Sung Blue című film premierjén egy párként debütált a vörös szőnyegen. A pár akkor mosolyogva pózolt a fotósoknak, és nem tudták levenni egymásról a kezüket.
Bár a románc most vált csak teljesen nyilvánossá, Hugh Jackman és Sutton Foster már évek óta ismeri egymást. Kettejük barátsága a Broadway-on kezdődött, ahol együtt szerepeltek a The Music Man című musicalben. A közös munka során sok időt töltöttek együtt, és már akkor feltűnt a köztük lévő harmónia. A kapcsolatukról való találgatások azonban a színész 2023-as válása után erősödött csak fel igazán. A pletykák az utóbbi hónapokban pedig szinte már folyamatosak voltak, miután több alkalommal látták őket együtt New York és Los Angeles különböző pontjain.
Az ausztrál színész korábban mindig is rendkívül visszafogottan kezelte a magánéletét, különösen a Deborra Lee-Furnesstől való válása óta. Hugh Jackman volt felesége ugyanis házasságtöréssel vádolta a színészt. Állítása szerint már a kapcsolatuk alatt összejött Sutton Fosterrel. A legnagyobb showman sztárja azonban tagadta az ellene felhozott vádakat. Még annak ellenére is, hogy már év elején lencsevégre kapták, ahogy kéz a kézben sétál az 50 éves színésznővel. A nyilvános megjelenéseik ellenére egyikük sem beszélt a kapcsolat jellegéről, egészen mostanáig. Hugh Jackman Instagram-posztja ugyanis végre pontot tett a találgatásokra.
