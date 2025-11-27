Vége a pletykáknak! Hugh Jackman végre felvállalta új kapcsolatát

Hugh Jackman és Sutton Foster kapcsolata eddig csak pletykaként keringett Hollywoodban, de most A legnagyobb showman sztárja minden kétséget eloszlatott. Az 57 éves színész – öt hónappal a válása véglegesítése után – az Instagram-oldalán vállalta fel hivatalosan is új párját.

Hugh Jackman és Sutton Foster kapcsolata szintet lépett a színész Instagram posztjával

(Fotó: Jeffrey Mayer/Northfoto)

Hugh Jackman nem titkolózik tovább

Hosszú hónapok találgatása után az ausztrál színész egyetlen poszttal hivatalossá tette kapcsolatát új szerelmével, Sutton Fosterrel. Hugh Jackman Instagram-oldalán osztott meg egy videót új barátnője Café Carlyle-beli fellépéséről. A posztban a színész a koncertet igazán varázslatosnak nevezte, az estét pedig ikonikus New York-i pillanatnak írta le. A legnagyobb showman sztárjának kedves gesztusa egy hónappal azután történt, hogy a páros a Song Sung Blue című film premierjén egy párként debütált a vörös szőnyegen. A pár akkor mosolyogva pózolt a fotósoknak, és nem tudták levenni egymásról a kezüket.

Hugh Jackman Sutton Fosterrel való kapcsolata

Bár a románc most vált csak teljesen nyilvánossá, Hugh Jackman és Sutton Foster már évek óta ismeri egymást. Kettejük barátsága a Broadway-on kezdődött, ahol együtt szerepeltek a The Music Man című musicalben. A közös munka során sok időt töltöttek együtt, és már akkor feltűnt a köztük lévő harmónia. A kapcsolatukról való találgatások azonban a színész 2023-as válása után erősödött csak fel igazán. A pletykák az utóbbi hónapokban pedig szinte már folyamatosak voltak, miután több alkalommal látták őket együtt New York és Los Angeles különböző pontjain.

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness 27 év házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják

(Fotó: COADIC GUIREC/BESTIMAGE/Northfoto)

Hugh Jackman válása

Az ausztrál színész korábban mindig is rendkívül visszafogottan kezelte a magánéletét, különösen a Deborra Lee-Furnesstől való válása óta. Hugh Jackman volt felesége ugyanis házasságtöréssel vádolta a színészt. Állítása szerint már a kapcsolatuk alatt összejött Sutton Fosterrel. A legnagyobb showman sztárja azonban tagadta az ellene felhozott vádakat. Még annak ellenére is, hogy már év elején lencsevégre kapták, ahogy kéz a kézben sétál az 50 éves színésznővel. A nyilvános megjelenéseik ellenére egyikük sem beszélt a kapcsolat jellegéről, egészen mostanáig. Hugh Jackman Instagram-posztja ugyanis végre pontot tett a találgatásokra.