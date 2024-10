„Száz százalék, hogy együtt vannak” – a fél világ ledöbbent, férjes asszonyba szeretett bele Hugh Jackman

Hugh Jackman borzolta a kedélyeket, azzal, hogy számos forrás szerint is romantikus kapcsolatba került egyik kollégájával.

Hugh Jackman házasságából két gyermek született Fotó: Northfoto

Hugh Jackman továbblépett

Főként az X-Men filmekből ismert Hugh Jackman és felsége, az ausztrál színésznő, Deborra-Lee Furness 27 éven után döntött úgy, hogy külön utakon folytatják tovább. Időközben egy másik házasság is a végéhez közeleg, kiderült ugyanis, hogy Ted Griffin forgatókönyvíró és Sutton Foster színésznő is beadta a válókereset. És hogy ez miért is érdekes? Nos, azért mert minden jel arra mutat, hogy Jackman és Foster egy párt alkotnak, így a Farkas sztárja még egy férjes asszonnyal bonyolódhatott viszonyba. A két színész próbálja rejtegetni a kapcsolatukat, azonban nem sok sikerrel, ugyanis a fél világ róluk beszél. Bennfentes információk szerint nagyon közel állnak egymáshoz és valóban szerelmesek lehetnek:

„Száz százalék, hogy együtt vannak. Szerelmesek, és együtt szeretnék tölteni az életüket.”

