Lehetetlenség máshova nézni: gigadekoltázst villantott Elizabeth Hurley - Videó

Elizabeth Hurley nem riad vissza attól, hogy szexi tartalmakat osszon meg magáról a közösségi oldalán. Legutóbb egy koncerten hívta fel magára a figyelmet...
A csinos színésznő most sem okozott csalódást a rajongóknak. Elizabeth Hurley egy friss bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán. A színésznő nemrégiben a népszerű brit bulvárlap, a Hello! magazin címlapfotózásán járt, aminek most megmutatta az eredményét. Elizabeth Hurley a fotón egy gyönyörű rózsaszín ruhában látható, amiből majd kibuggyan a hatalmas keble.
Helloooooo!!
- olvasható Elizabeth Hurley bejegyzésében.
A rajongók nem fukarkodtak a dicséretekkel, záporoztak a hozzászólások.
– Nagyszerűen nézel ki - jegyezte meg az egyik kommentelő.
– Lélegzetelállítóan gyönyörű Lizzie! - lelkendezett egy másik követő.
– Nagyon szép - fogalmazott egy harmadik hozzászóló.
