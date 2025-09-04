Lehetetlenség máshova nézni: gigadekoltázst villantott Elizabeth Hurley - Videó

Elizabeth Hurley nem riad vissza attól, hogy szexi tartalmakat osszon meg magáról a közösségi oldalán. Legutóbb egy koncerten hívta fel magára a figyelmet...

Hatalmasat villantott Elizabeth Hurley Fotó: NurPhoto via AFP

A csinos színésznő most sem okozott csalódást a rajongóknak. Elizabeth Hurley egy friss bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán. A színésznő nemrégiben a népszerű brit bulvárlap, a Hello! magazin címlapfotózásán járt, aminek most megmutatta az eredményét. Elizabeth Hurley a fotón egy gyönyörű rózsaszín ruhában látható, amiből majd kibuggyan a hatalmas keble.

Helloooooo!!

- olvasható Elizabeth Hurley bejegyzésében.