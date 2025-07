Káprázatos látvány: ledobta a textilt Elizabeth Hurley - Fotó

Elizabeth Hurley előszeretettel oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán. Ami érthető is, hiszen színésznő 60 évesen is bombaformában van, simán letagadhatna 30 évet.

Brutál szexi bikinis fotót mutatott Elizabeth Hurley Fotó: AGENCE / BESTIMAGE / Northfoto

Elizabeth Hurley ezt most is bizonyította. A színésznő most egy friss fotót osztott meg a közösségi oldalán. A képen Elizabeth Hurley egy szexi krémszínű bikiniben látható, amely a rajongókat is elbűvölte.

A jó bikinis képek titka? Zárd ki a napfényt. Ha bikinit fotózol, a napfelkelte vagy a naplemente a legjobb barátod. Ezt reggel 7 órakor vettük fel... Reggel 8-ra már az egyik, szintén kedvelt fürdőruhámban lazultam, elbűvölően ÉS védve a halálos naptól

- olvasható a modell posztjában.

Mutatjuk az Elizabeth Hurley-ről készült lélegzetelállító fotót: