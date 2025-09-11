Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Teodóra névnapja

Ettől tuti kiugrik a szemed: majd kibuggyan Elizabeth Hurley hatalmas melle a szűk estélyiből

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 08:35
A csinos színésznő nem bízott sokat a képzeletre...
Elizabeth Hurley gyakran oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán, ami érthető is, hiszen a színésznő elképesztő formában van. Ezt pedig most is bizonyította.

Elizabeth Hurley Fotó: imageSPACE / MediaPunch /  Northfoto

Elizabeth Hurley a minap egy díjátadó eseményen járt, ahol olyan szettben jelent meg, amivel minden figyelmet magára irányított. A csinos színésznő egy olyan csillogós, egyberészes ruhában vett részt az esemény, amelyből majd kiesett a hatalmas keble.

Mutatjuk az Elizabeth Hurley-ről készült lélegzetelállító videót:

