Gyászolnak a rajongók: tragikus hirtelenséggel elhunyt a legendás basszusgitáros

Nemrég érkezett a tragikus hír, hogy elhunyt Gary 'Mani' Mounfield, a The Stone Roses és a Primal Scream legendás basszusgitárosa. A rockikon felesége, Imelda 2023-ban, 52 éves korában vesztette el a rákkal vívott küzdelmét. Ikerfiaik, Gene Clark és George Christopher így mindössze 12 évesen árván maradtak.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a legendás zenész / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gary testvére a közösségi médiában jelentette be, hogy 63 éves korában elhunyt a rockikon.

Fájó szívvel kell bejelentenem testvérem a szomorú távozását. Gary Mani Mounfield, nyugodj békében! Most újra együtt lehetsz a gyönyörű feleségeddel, Imeldával

- írta meg Greg Mounfield.

A család azt közölte, a basszusgitáros november 20-án, reggel távozott az élők sorából otthonában, Heaton Moorban, Stockport külvárosában: a halála okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Nyugodj békében, csodálatos testvérünk, Mani. A legnagyszerűbb basszusgitáros és barát voltál, akit valaha is kívánhattunk magunknak

- tisztelgett a The Stone Roses is az elhunyt zenész előtt.

RIP our wonderful brother Mani. The greatest bass player and friend we could ever have wished for. X pic.twitter.com/szEc70OZTN — The Stone Roses (@thestoneroses) November 20, 2025

Gary Mani Mounfield 1987-ben csatlakozott a zenekarhoz, és mindkét stúdióalbumukon játszott. 1996-ig a bandával maradt, amikor is feloszlottak, majd ezután még kétszer újra összeálltak: előbb 2011-ben, majd 2016-ban - írja a Mirror.