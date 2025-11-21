Gyászolnak a rajongók: tragikus hirtelenséggel elhunyt a legendás basszusgitáros

Nemrég érkezett a tragikus hír, hogy elhunyt Gary 'Mani' Mounfield, a The Stone Roses és a Primal Scream legendás basszusgitárosa. A rockikon felesége, Imelda 2023-ban, 52 éves korában vesztette el a rákkal vívott küzdelmét. Ikerfiaik, Gene Clark és George Christopher így mindössze 12 évesen árván maradtak.
Fájó szívvel kell bejelentenem testvérem a szomorú távozását. Gary Mani Mounfield, nyugodj békében! Most újra együtt lehetsz a gyönyörű feleségeddel, Imeldával
- írta meg Greg Mounfield.
A család azt közölte, a basszusgitáros november 20-án, reggel távozott az élők sorából otthonában, Heaton Moorban, Stockport külvárosában: a halála okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Nyugodj békében, csodálatos testvérünk, Mani. A legnagyszerűbb basszusgitáros és barát voltál, akit valaha is kívánhattunk magunknak
- tisztelgett a The Stone Roses is az elhunyt zenész előtt.
Gary Mani Mounfield 1987-ben csatlakozott a zenekarhoz, és mindkét stúdióalbumukon játszott. 1996-ig a bandával maradt, amikor is feloszlottak, majd ezután még kétszer újra összeálltak: előbb 2011-ben, majd 2016-ban - írja a Mirror.
