Gyászolnak a rajongók: tragikus hirtelenséggel elhunyt a legendás basszusgitáros

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 06:25 / FRISSÍTÉS: 2025. november 21. 13:20
gyászelhunytThe Stone Roses
A halála okát egyelőre nem erősítették meg. Az elhunyt rockikont a rajongók, a családja és egykori zenekara is gyászolja.
Bors
A szerző cikkei

Nemrég érkezett a tragikus hír, hogy elhunyt Gary 'Mani' Mounfield, a The Stone Roses és a Primal Scream legendás basszusgitárosa. A rockikon felesége, Imelda 2023-ban, 52 éves korában vesztette el a rákkal vívott küzdelmét. Ikerfiaik, Gene Clark és George Christopher így mindössze 12 évesen árván maradtak.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a legendás zenész / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gary testvére a közösségi médiában jelentette be, hogy 63 éves korában elhunyt a rockikon.

Fájó szívvel kell bejelentenem testvérem a szomorú távozását. Gary Mani Mounfield, nyugodj békében! Most újra együtt lehetsz a gyönyörű feleségeddel, Imeldával

- írta meg Greg Mounfield.

A család azt közölte, a basszusgitáros november 20-án, reggel távozott az élők sorából otthonában, Heaton Moorban, Stockport külvárosában: a halála okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. 

Nyugodj békében, csodálatos testvérünk, Mani. A legnagyszerűbb basszusgitáros és barát voltál, akit valaha is kívánhattunk magunknak

- tisztelgett a The Stone Roses is az elhunyt zenész előtt.

Gary Mani Mounfield 1987-ben csatlakozott a zenekarhoz, és mindkét stúdióalbumukon játszott. 1996-ig a bandával maradt, amikor is feloszlottak, majd ezután még kétszer újra összeálltak: előbb 2011-ben, majd 2016-ban - írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
