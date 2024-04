Borzalmas baleset történt: 4 gyerek maradt árván

Egy befektetőként sikereket és hírnevet elért izraeli házaspár szombat este halt meg, miután lezuhant repülőgépük Észak- Kaliforniában. Liron és Naomi Petruska a Truckee Tahoe repülőtéren próbált leszállni 18:38-kor, amikor a gépük lezuhant. A házaspár tragikusan meghalt a balesetben.

Fotó: Pexels

A gép szombaton 16:20 körül hagyta el a Colorado állambeli denveri Centennial repülőteret, mielőtt elindult nyugat felé. A baleset oka egyelőre ismeretlen. Egy Facebook-bejegyzésben a Truckee Tahoe repülőtér illetékesei azt mondták, hogy a gép egy „egymotoros TBM N960LP repülőgép” volt.

A házaspárnak négy gyermeke volt, akik így árván maradtak.

1999-ben a házaspár több mint 200 millió dollárért eladta az általuk alapított CommerceBid céget. Az akvizíció után azonban mindketten maradtak, és segítették a CommerceBidet megvásárló céget.

A CommerceBid után a Checkbe fektettek be, egy cégbe, amelyet 2014-ben körülbelül 360 millió dollárért eladtak az amerikai pénzügyi nagyhatalmú Intuitnak. A Ctech szerint Petruskáék az UpWest kockázatitőke-cégbe is befektettek, egy olyan szervezetbe, amely izraeli vezetésű startupokba fektet be Izraelben és az Egyesült Államokban egyaránt.