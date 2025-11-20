Tragédia: elhunyt az Európa-bajnok magyar kosárlabdázó

November 14-én, kilencvennégy éves korában, Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége. Erről a család tájékoztatta a Nemzeti Sportot.

Elhunyt az Európa-bajnok magyar kosárlabdázó, Cselkó Tibor

Cselkó Tibor az 1955-ös budapesti Eb-n a válogatott mind a 10 találkozóján szerepet kapott, a törököknek 10, a lengyeleknek 11, a bolgároknak 11, a románoknak pedig 10 pontot dobott.

Mivel a sportvezetőség határozott ígérete ellenére az 1955-ben Európa-bajnok válogatottat nem vették számításba az 1956-os melbourne-i olimpiára utazó küldöttség kialakításánál, a levert forradalom után Cselkó Tibor sem látta a jövőjét itthon, s feleségével - az Eb-ezüstérmes Bárány Katalinnal - együtt disszidált.

Építészmérnökként dolgozott Londonban a nyugdíjba vonulásáig, neje ékszerüzletet vezetett, a fia családjából három, a lányától egy leányunokája született - írja az MTI.