Tragédia: elhunyt az Európa-bajnok magyar kosárlabdázó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 08:52
Cselkó Tibor 94 éves volt. A szomorú hírt az elhunyt sportoló családja hozta nyilvánosságra.
November 14-én, kilencvennégy éves korában, Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége. Erről a család tájékoztatta a Nemzeti Sportot.

94 éves korában elhunyt az Európa-bajnok magyar kosárlabdázó / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt az Európa-bajnok magyar kosárlabdázó, Cselkó Tibor

Cselkó Tibor az 1955-ös budapesti Eb-n a válogatott mind a 10 találkozóján szerepet kapott, a törököknek 10, a lengyeleknek 11, a bolgároknak 11, a románoknak pedig 10 pontot dobott.

Mivel a sportvezetőség határozott ígérete ellenére az 1955-ben Európa-bajnok válogatottat nem vették számításba az 1956-os melbourne-i olimpiára utazó küldöttség kialakításánál, a levert forradalom után Cselkó Tibor sem látta a jövőjét itthon, s feleségével - az Eb-ezüstérmes Bárány Katalinnal - együtt disszidált. 

Építészmérnökként dolgozott Londonban a nyugdíjba vonulásáig, neje ékszerüzletet vezetett, a fia családjából három, a lányától egy leányunokája született - írja az MTI.

 

