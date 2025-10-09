Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Gyászol a sportvilág, legendás edző hagyott itt minket

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 15:07
Az edző már régóta küzdött a rákkal. A tragikus hírt a klubja a közösségi médiában osztotta meg.
Nemrég érkezett a szomorú hírt, hogy elhunyt a legendás edző, Miguel Angel Russo, aki 50 töltött játékosént és edzőként a futball világában. A Boca Juniors edzője 69 éves korában halt meg, a rákkal vívott hosszas küzdelmet követően. A tragikus hírt a csapata osztotta meg a közösségi médiában - írja az Origo.

Elhunyt, bokszlegenda, fia, gyertya, gyász, sztár
Elhunyt a legendás edző, Miguel Angel Russo / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Csapata jelentette be, elhunyt a legendás edző

A Boca Juniors mély szomorúsággal számol be róla, hogy Miguel Angel Russo eltávozott. Miguel kitörölhetetlen nyomot hagyott klubunk történelmében, örökre az öröm, a bajtársiasság és a kitartás szimbóluma marad. Ebben a fájdalmas pillanatban családjával és szeretteivel vagyunk. Örökre velünk maradsz, kedves Miguel

- búcsúzott az edzőtől az argentin sztárcsapat. 

Russo 1958-ban született Buenos Airesben, és egész pályafutását az Estudiantes csapatánál töltötte. 1975 és 1988 között több mint 400 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, 1982-ben és 1983-ban is bajnok lett az együttessel. 1988-ban vonult vissza, majd edzőként folytatta pályafutását, és olyan klubokat irányított, mint a Lanus, az Estudiantes, a Velez Sarsfield, a Rosario Central, valamint a Boca Juniors. 

Russónál 2017-ben diagnosztizáltak prosztatarákot, de ezt követően is dolgozott tovább. Idén már harmadik alkalommal tért vissza a Bocához, amellyel a nyári klubvilágbajnokságon is részt vett, azonban szeptember végén az állapota romlása miatt szabadságra ment, nemrég pedig örökre lehunyta a szemét.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

