Babát vár az énekesnő, kiderült, ki az apa

Bombaként robbant hír, tényleg igazak a pletykák, negyedik gyermekével várandós Cardi B.! Ráadásul nem csak az derült ki, hogy babát vár az énekesnő, de az is, hogy kitől! A büszke kispapa nem más, mint az NFL-sztár, Stefon Diggs, a New Englands Patriots játékosa.

Babát vár az énekesnő, Cardi B.! A sztár születendő negyedik gyermekének apja az NFL-játékos, Stefon Diggs (Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció)

Babát vár az énekesnő, a hírt maga erősítette meg!

A CBS amerikai tévécsatorna reggeli műsorában adott interjút Cardi B., aki tiszta vizet öntött a pohárba a terhességével kapcsolatos találgatások kapcsán. Megerősítette a gólyahírt, valóban babát vár az NFL-játékostól, Stefon Diggstől.

Ahogy arról a TMZ ír, bár idén májusban jelent meg először együtt a nyilvánosság előtt Cardi B. és Stefon Diggs, a pár valójában 2024 végén kezdett randizni.

Nézd meg a CBS YouTube-csatornáján közzétett videót Cardi B. bejelentéséről, amit a reggeli amerikai tévéműsorban tett: