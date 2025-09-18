Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Babát vár az énekesnő, kiderült, ki az apa

gólyahír
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 08:06
Cardi BStefon Diggs
Igazak voltak a pletykák a gólyahírről. Tényleg babát vár az énekesnő.
Bors
A szerző cikkei

Bombaként robbant hír, tényleg igazak a pletykák, negyedik gyermekével várandós Cardi B.! Ráadásul nem csak az derült ki, hogy babát vár az énekesnő, de az is, hogy kitől! A büszke kispapa nem más, mint az NFL-sztár, Stefon Diggs, a New Englands Patriots játékosa. 

Babát vár az énekesnő, terhesség, kismama, gólyahír, ultrahang
Babát vár az énekesnő, Cardi B.! A sztár születendő negyedik gyermekének apja az NFL-játékos, Stefon Diggs (Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció)

Babát vár az énekesnő, a hírt maga erősítette meg!

A CBS amerikai tévécsatorna reggeli műsorában adott interjút Cardi B., aki tiszta vizet öntött a pohárba a terhességével kapcsolatos találgatások kapcsán. Megerősítette a gólyahírt, valóban babát vár az NFL-játékostól, Stefon Diggstől.

Ahogy arról a TMZ ír, bár idén májusban jelent meg először együtt a nyilvánosság előtt Cardi B. és Stefon Diggs, a pár valójában 2024 végén kezdett randizni.

Nézd meg a CBS YouTube-csatornáján közzétett videót Cardi B. bejelentéséről, amit a reggeli amerikai tévéműsorban tett:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu