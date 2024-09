Örömhír: az éj leple alatt megszületett a sztárpár harmadik gyermeke, pár héttel a válásuk után

Örömhírt közölt rajongóival az éj leple alatt Cardi B. Az amerikai világsztár ugyanis Instagram-oldalán közölte, életet adott Offsettel közös harmadik gyermekének, mindössze pár héttel a válásuk után. Habár az újszülött nevét nem közölték, jó pár kórházi fotót közzétettek a csecsemőről anyja karjaiban, akiről Cardi B úgy fogalmazott posztjában rózsaszín szívecskék és virágok kíséretében: "A legszebb, legapróbb dolog".

A posztból az is kiderül, hogy a kislány szeptember 7-én látta meg a napvilágot, Cardi B ezt pedig büszke anyukaként, több felvétel formájában is megörökítette. A szülésnél ott volt ex-férje, Offset is, akivel pár hete mondták ki a válást. Cardi B maga kezdeményezte azt, hogy váljanak szét útjaik. Ez pedig egy hozzájuk közelálló személy szerint előre várható volt, miután még megcsalásról is pletykáltak.

A pár 2017-ben kezdett el randizni. Hol együtt voltak, hol nem. Végül még ebben az évben összeházasodtak, ám 2018 végén egy időre szakítottak. Később újra egymásra találtak, ám 2020 szeptemberében ismét elhidegültek egymástól. Ezután nyújtotta be a rapper először a válási szándékát, ám 2020 novemberében újra összejöttek, egészen mostani, hivatalos válásukig. Az újszülöttel együtt három gyermekük van: a 6 éves Kulture, a 3 éves Wave és az újszülött, írja az UNILAD.