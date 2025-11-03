Aggódnak a rajongók: törölte az Instagram-fiókját Britney Spears

Britney Spears ismét törölte az Instagram-fiókját, azt követően, hogy furcsa videók sorozatát posztolta.

Britney Spears ismét eltűnt az Instagramról / Fotó: Jennifer Graylock

Vasárnap reggel Spears Instagram-fiókjára kattintva már csak azt az üzenetet láthatták a rajongók, hogy "Sajnáljuk, ez az oldal nem elérhető", jelezve, hogy az oldalt törölték. Ennek ellenére az énekesnő X-fiókja továbbra is aktív.

Aggódnak Britney Spears miatt

Az énekesnőt nemrég megtalálták a paparazzik, miközben veszélyesen vezette a BMW-jét. Mellette egy barátnője ült, és éppen hazafelé tartottak egy partiról. A kaliforniai Westlake-ben található Red O étterem vezetője - aki fogadta az énekesnőt és barátnőjét -, elmondta, Spears nem ivott, így józan állapotban hagyta el a helyszínt.

Nagyon laza és kedves volt. Csak bejött, evett pár falatot, és ment tovább. Lenyűgözött, mennyire kedves volt. Dolgoztam már más, hírességek által látogatott éttermekben is, és még soha nem találkoztam olyan kedves celebbel, mint Britney

- mondta el Oliver Wynn, az étterem menedzsere.

A Spearsről készült videó azonban állítólag megrémítette a szeretteit, ugyanis az autóval más sávokba is áttévedt. A felvételt, Spears viselkedése alapján, a 2007-es összeomlása előtti magatartásához hasonlították, amikor leborotválta a fejét, és elvesztette két fia, a most 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jayden James felügyeleti jogát, akik volt férjétől, Kevin Federline-tól születtek.

Spears egyébként a múlt hónapban került ismét a címlapokra Federline leleplező memoárja, a You Thought You Knew miatt, amelyben megdöbbentő vádakat fogalmazott meg a 43 éves popsztár ellen, és amikre Britney Spears szóvivője úgy nyilatkozott, az egykori háttértáncos csak hasznot akar húzni az énekesnőből - írja a Page Six.