Újabb drámai hír jött Britney Spears-ről, így csalta meg volt férjét

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 09:41
Az énekesnő életéről egyre több megrázó részlet derül ki. Britney Spears mellett nem lehetett könnyű az élet.
Britney Spears volt férje, Kevin Federline hamarosan megjelenő memoárjában megrázó részleteket osztott meg az énekesnő mentális állapotáról. Mint kiderült, megcsalás is történt együttlétük során.

Fotó: Hahn Lionel/ABACA

Federline elárulta, néha az éjszaka közepén arra ébredt, hogy Britney a fiúk ajtaja előtt áll, kezében egy késsel, és csak nézi őket, ahogy alszanak. A történtek után Spears semmit nem magyarázkodott, csak távozott. Bár ez az eset a fiúk kisgyermekkorában történt, azóta sem lett jobb a helyzet Britney mentális állapotát illetően.

Britney Spears nem volt hűséges

A DJ felidézett egy estét, amit még 2004-ben, Amszterdamban történt. Aznap egy hotelben voltak, ahol csatlakozott hozzájuk Teresa Espinosa. Aznap az énekesnő eltűnt egy időre, ezért Federline utána indult, hogy megnézze, rendben van-e.  

Ahogy elhaladtam az egyik szoba mellett, benéztem és lefagytam. Ott voltak, Theresa az ágy szélén ült. Britney a lábai között állt, a kezét az arcán tartotta és smároltak. Totál beleélve magukat. Ez egyike volt azoknak a pillanatoknak, amelyek olyan gyorsan csapnak le rád, hogy az agyad el sem tudja kezdeni feldolgozni. Csak állsz ott, döbbenten, nem tudod, mi a valóság. Egy szót sem szóltam. Álltam ott, és figyeltem. Egy pillanatig senki sem mozdult. Aztán mindketten felnéztek és megláttak engem, én pedig megfordultam és elsétáltam. 

nyilatkozta Federline. Állítja ezután el akart tűnni onnan, de Britney meggyőzte, hogy többé nem fog hasonló történni.

 

