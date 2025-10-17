Aggasztó posztot osztott meg Britney Spears: kezét és lábait is sérülések borítják

Britney Spears egy Instagram-posztban osztotta meg, hogy szörnyű sérüléseket szenvedett. Ez mindössze két órával azután történt, hogy ugyanazon a platformon közzétett egy nyilatkozatot, amelyben volt férjét, Kevin Federlinet manipulációval vádolta.

Britney Spears újabb aggasztó videót osztott meg. Fotó: Jennifer Graylock / Northfoto

Britney Spears videója ismét aggodalmat keltett a rajongók körében

A videóban a sztár bekötözött térddel, zúzódásokkal a karjain és elmaszatolódott sminkkel látható. Bár a 43 éves énekesnő rendszeresen posztol táncos videókat az Instagramra, ezúttal sokkal szomorúbbnak tűnt.

Az egyik térdén és mindkét kezén kötések voltak láthatók, míg mindkét karján zúzódások éktelenkednek. A nyugtalanító videóban Britney különböző pózokat vesz fel a kamera előtt, előre-hátra mozog, a hajával játszik és változatos arckifejezéseket mutat.

Még a hónap elején az énekesnő elárulta, hogy elesett egy lépcsőn, és a lába időnként kiugrik a helyéről. Azt is hozzátette, hogy nem biztos benne, eltört-e. Akkoriban egy videót is közzétett, amely mellett egy rövid szövegben számolt be a történtekről.

Leestem a barátom házában a lépcsőn... borzasztó volt... időnként kiugrik, nem tudom, eltört-e, de most épp a helyén van!!!

- írta Britney videójához, azonban ezt később törölte.

Az énekesnő új videója közvetlenül azután jelent meg, hogy megosztott egy képernyőfotót egy nyilatkozatáról, amely volt férjének, Federlinenak szólt.

Ebben azt állította, hogy férfi manipulálja, és kijelentette, hogy elege lett - írta a Mirror.