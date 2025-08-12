AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
A Bridgerton Kate-je a Dawson és a haverok sztárjával romantikázott

Bridgerton
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 14:21
katie holmesAz Ördög Pradát viselJoshua JacksonDawson és a haverok
Joshua Jackson-t és Simone Ashley-t New York utcáin kapták lencsevégre. A Bridgerton sztárja és a Dawson és a haverok sztárja kettesben romantikázott.
Fekete Ágnes
Azonnal elindultak a találgatások, ami után Bridgerton Kate és a Dawson és a haverok Pacey Witter-e nyilvánosan jelent meg együtt New York utcáin. Simone Ashley és Joshua Jackson épp új filmjeik forgatási szüneteit használták ki arra, hogy kettesben legyenek. 

A Bridgerton sztár Ashley Simone Joshua Jackson-nal romantikázott New York utcáin
Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto

A Bridgerton sztárja bepasizott

2025. augusztus 9-én Joshua Jackson és Simone Ashley New York utcáin romantikázott. Ez volt az első alkalom, hogy kettesben jelentek meg nyilvánosan, de ez is elég volt ahhoz, hogy azonnal elindítsa a találgatásokat. A képeket látva mindketten nagyon jól érezték magukat egymással. A Bridgerton sztár épp az Ördög Prada-t visel második részét forgatja, amíg a Dawson és a haverok sztárja Katie Holmes-szal dolgozik együtt a Happy Hours című filmen. 

Mindketten szinglik

A találgatásokat pedig felerősíti az a tény, hogy mostanában mindketten egyedülállóak. Simone Ashley ebben az évben szakított Constantin 'Tino' Klein-nel, akivel 2022 óta járt együtt. A különválásukról idén februárban nyilatkozott először a BBC Woman's Hour című műsorában, ahol bevallotta, hogy már január óta szingli. Egy hónappal később a People magazinnak pedig már arról nyilatkozott, hogy a lehető legjobban akarja kihasználni az egyedül töltött idejét, és nem akarja 'elpazarolni'.  Továbbá hozzátette, hogy most nem keres magának új kapcsolatot, csak azért, hogy legyen:

Nem sietek. Könnyű lenne azonnal belevágni a következő kapcsolatba, de én úgy döntöttem, hogy nem teszem meg. Olyasvalakit keresek, aki magabiztos és ugyanúgy készen áll a nyitott szívre, mint én. És szerintem ezt nehéz megtalálni.

Joshua Jackson pedig 2024 októberében szakított párjával, Lupita Nyong’o-val, akivel közvetlenül azután jött össze, hogy 2023-ban elvált a feleségétől Jodie Turner Smith-től. 

Simone Ashley szerepet kapott Az ördög Prada-t visel folytatásában
Fotó: Fred Duval /  Northfoto

Mindketten épp új filmjükre koncentrálnak

A szakításaik óta a két sztár teljes mértékben a munkába temetkezett. Simone Ashley Az ördög Prada-t visel folytatásában kapott főszerepet, amíg Joshua Jackson Katie Holmes-szal forgatja közösen a Happy Hour című filmet. Ráadásul a Dawson és a haverok sztárja nemcsak színészként, de forgatókönyvíróként és rendezőként is ténykedik az új filmben, ami teljesen lefoglalja őt. Éppen ezért is nagy szó, hogy szabadidejét a Bridgerton Kate-jével tölti. 

 

