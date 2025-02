Ben Affleck és Jennifer Garner újra együtt?

Ben Affleck (52) Jennifer Lopezzel való szakítása után egyre több időt tölt volt feleségével. Jennifer Garner barátjának azonban kezd nagyon terhes lenni a színész állandó jelenléte. Úgy érzi, már ő maga a harmadik fél, és nem fordítva.

Ben Affleck és Jennifer Garner továbbra is nagyon szoros kapcsolatban vannak (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Ben Affleck Jennifer Garner oldalán vigasztalódik

Egy bennfentes szerint a két színész az utóbbi időben sokkal többet SMS-eznek, telefonálnak és kommunikálnak, mint az elmúlt években. A beszédtémáik is egyre változatosabbak. Amíg régebben csak a gyerekekről beszéltek, most már sokkal meghittebb kommunikációt folytatnak egymással. Garner párja, John Miller tudja, hogy egyre szorosabb a kapcsolat párja és a színész között. Az elején még igyekezett ezt tolerálni, most viszont, hogy sűrűsödtek a találkozók is, sokszor úgy érzi, hogy ő a harmadik fél a kapcsolatban. Ennek oka nagy valószínűséggel az lehet, hogy Ben Affleck nemrégiben elvált második feleségétől és most próbálja elterelni a gondolatait a válásról. Jennifer Lopez és ő két évig voltak házasok. A válás óta pedig a színésznek szüksége van valakire, és úgy látszik, ez a valaki Garner.

Affleck szereti felmelegíteni a dolgokat

Nem ez lenne az első eset Ben Affleck életében, amikor régi párkapcsolatait próbálná újra fellobbantani. Jennifer Lopez és ő már egyszer együtt jártak 2002-ben, sőt a színész el is jegyezte Jennifert. Szakításuk mindenkit meglepett, de utána valahogy mégis könnyen rájuk talált a szerelem. Mindketten megházasodtak és családot alapítottak. Az énekesnő Marc Anthony-val, a színész Jennifer Garner-rel.

Ben Affleck visszaforgatná az időt

Ben 2001-ben ismerte meg Garnert a Pearl Harbor forgatásán, de ott még csak munkatársakként tekintettek egymásra. 2003-ban a Daredevil forgatásán már szorosabb barátságba kerültek, 2004-ben pedig bejelentették, hogy egy párt alkotnak. Egy év randizás után összeházasodtak és később három gyermekük született: Violet Anne (19), Seraphina Rose Elizabeth (16) és Samuel Garner (11). Egy évtizednyi házas élet után azonban úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják az életüket. Igazán példaértékű volt a válásuk, semmi mocskolódás nem volt, mindkettő mély tisztelettel beszélt a másikról. A jó viszony megmaradt, egységben nevelték tovább a gyermekeiket társszülőkként. Egészen mostanáig. A jelenlegi helyzetet tekintve lehet, hogy szorosabbra fűzik kettejük viszonyát és újra felmelegítik a kapcsolatukat.