Hatalmas port kavart az interneten az Amerikai Pite sztárja, Tara Reid körüli drogbotrány. A színésznő azt állítja, egy bárban tették az italába a kábítószert, ami annyira kiütötte, hogy hordágyon szállították kórházba. Tara Reid jogi lépéseket tesz az ügyben.

Az Amerikai Pite sztárja emlékezetkiesésre panaszkodik

(Fotó: Fays Sadou/Northfoto)

Mit tudunk eddig Tara Reid drogbotrányáról? Kikerült egy felvétel, amelyen az Amerikai Pite sztárja önkívületi állapotban jelent meg egy chicagói hotel lobbijában

A videón jól látható, hogy a színésznő teste elernyedt és tartani is alig bírja magát

A rendőrségi bejelentés szerint Tara Reid kórházba érkezése után 8 órával tért csak magához és nem emlékszik semmire

Az Amerikai Pite Vicky-je szerint a hotel bárjában valaki drogot tett az italába és ezért kész az ügyben jogi lépéseket tenni

Napvilágra került Tara Reid vallomása a hotelbotrányról

Az Amerikai Pite sztárja sokkoló vallomást tett a drogbotrányról

Tara Reid botrányáról készült felvétel bejárta az internetet. Az Amerikai Pite sztárját egy chicagói hotel lobbijában önkívületi állapotban, hordágyon szállították kórházba. A rendőrségi bejelentés szerint a színésznő azt állítja, valaki drogot tett az italába és ezért nem emlékszik semmire.

Az utolsó dolog, amire emlékszem, hogy megittam azt az italt, és láttam egy párt, akik mellettünk ültek. A következő dolog, amire emlékszem, hogy körülbelül 8 órával később a kórházban ébredtem fel, és nem tudtam, hol vagyok, és mi történt. Teljesen elájultam, és semmire sem emlékszem.

Tara Reid hotelbotránya

Tara Reid a DoubleTree Hotelben szállt meg Chicagóban egy rajongói esemény miatt. A színésznő a bárban rendelt egy pohár fehérbort, majd rövid időre kiment cigarettázni egy férfival, aki állítása szerint 'Sean P' néven mutatkozott be neki, és influenszerként hivatkozott magára. Amikor az Amerikai Pite sztárja visszatért, az italán egy szalvétát vett észre, amelyet nem ő tett rá. A színésznő elmondása szerint nem gondolt rosszra, megitta a bort, majd szinte azonnal rosszul lett. A következő emléke már a kórházhoz kötődik, ahol mintegy nyolc órával később tért magához, teljes emlékezetkieséssel az ital elfogyasztását követő időszakról.