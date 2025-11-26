Az Amerikai Pite sztárja sokkoló vallomást tett a drogbotrányról

Hatalmas port kavart az interneten az Amerikai Pite sztárja, Tara Reid körüli drogbotrány. A színésznő azt állítja, egy bárban tették az italába a kábítószert, ami annyira kiütötte, hogy hordágyon szállították kórházba. Tara Reid jogi lépéseket tesz az ügyben.
Tara Reid botrányáról készült felvétel bejárta az internetet. Az Amerikai Pite sztárját egy chicagói hotel lobbijában önkívületi állapotban, hordágyon szállították kórházba. A rendőrségi bejelentés szerint a színésznő azt állítja, valaki drogot tett az italába és ezért nem emlékszik semmire.
Az utolsó dolog, amire emlékszem, hogy megittam azt az italt, és láttam egy párt, akik mellettünk ültek. A következő dolog, amire emlékszem, hogy körülbelül 8 órával később a kórházban ébredtem fel, és nem tudtam, hol vagyok, és mi történt. Teljesen elájultam, és semmire sem emlékszem.
Tara Reid a DoubleTree Hotelben szállt meg Chicagóban egy rajongói esemény miatt. A színésznő a bárban rendelt egy pohár fehérbort, majd rövid időre kiment cigarettázni egy férfival, aki állítása szerint 'Sean P' néven mutatkozott be neki, és influenszerként hivatkozott magára. Amikor az Amerikai Pite sztárja visszatért, az italán egy szalvétát vett észre, amelyet nem ő tett rá. A színésznő elmondása szerint nem gondolt rosszra, megitta a bort, majd szinte azonnal rosszul lett. A következő emléke már a kórházhoz kötődik, ahol mintegy nyolc órával később tért magához, teljes emlékezetkieséssel az ital elfogyasztását követő időszakról.
Tara Reid az eset után több alkalommal próbálta felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal, végül online tette meg a feljelentést a Rosemont Public Safety Department felé. A jelentést november 25-én iktatták, amelyben a színésznő jelezte, hogy szükség esetén kész bíróság elé vinni az ügyet. A rendőrség közleményben tudatta, hogy komolyan veszi az esetet, és a hotel együttműködésével vizsgálja a rendelkezésre álló biztonsági kamera felvételeit. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A színésznő jogi képviselői megerősítették, hogy az Amerikai Pite sztárja teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, ugyanakkor arra kérik a nyilvánosságot, hogy a vizsgálat ideje alatt tartsák tiszteletben a magánszféráját.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.