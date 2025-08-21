Kiderült: az Amerikai Pite Stifler-je hatalmas vagyonnal rendelkezik

Az Amerikai Pite Stifler-je épp válik a feleségétől és a kislánya láthatásáért küzd. A válási procedúra miatt Sean William Scott kénytelen volt egy nyilatkozatot kiadni arról, hogy milyen bevételei és kiadásai vannak havonta, továbbá, hogy mekkora vagyonnal rendelkezik.

Az Amerikai Pite Stifler-je körülbelül 110.000 dollárt keres havonta

Fotó: Hollywood Press Agency / Northfoto

Az Amerikai Pite Stifler-je hatalmas vagyonnal rendelkezik

Seann William Scott 2025. augusztus 18-án benyújtott jövedelem- és kiadásnyilatkozata nyilvánosságra került a válóperekhez kapcsolódó jogi eljárás során. Az Amerikai Pite Stifler-je hatalmas vagyonnal rendelkezik: 158 000 dollár (kb. 53,5 millió forint) készpénze van ellenőrzés alatt álló számlákon, 12,3 millió dollárja (kb. 4,16 milliárd forint) részvényekben és kötvényekben, és mintegy 18,8 millió dollárja (kb. 6,3 milliárd forint) ingatlanban. Emellett az autói 85 000 dollárt, a bútorjai 171 000 dollárt, az ékszerei 650 dollárt és a műtárgyai pedig 93 000 dollárt érnek.

Sean William Scott több tízmilliót keres havonta

Az Amerikai Pite Stifler-je átlagos havi jövedelme 110 000 dollár (kb. 37,3 millió forint), amely 45 000 dollár jogdíj (kb. 15,2 millió forint) és 31 000 dollár osztalék/kamatbevétel (kb. 10,5 millió forint). Ez a stabil pénzügyi háttér pedig részben a sikeres filmsorozatok, főleg az Amerikai pite és a Jégkorszak rajzfilmek maradékjövedelmének, valamint a befektetési hozamoknak köszönhető. A havi kiadásai pedig ezzel szemben közel 60 000 dollárra, vagyis kb. 20,3 millió forintra rúgnak. Ezen belül többek között a 15 333 dollárnyi ingatlanadó, és a közel 8 000 dollár szerepel, amit a lányára - Frankie Rose-ra - költ. Seann William Scott a jogi nyilatkozatba belevette azt is, hogy eddig több mint 500.000 dollárt (kb. 170 millió forint) fizetett az ügyvédeinek a válás lebonyolításáért.

Seann William Scott és Olivia Korenberg majdnem 5 év házasság után adták be a válókeresetet kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva

Fotó: MiAN YOGI / Northfoto

Az Amerikai Pite Stifler-je válik

Az Amerikai Pite Stifler-je 2024 májusában adta be a válókeresetet Olivia Korenberg ellen, akivel 2019. szeptember 21-én házasodott össze. Sean William Scott a válási papírokban kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott és azt kérte, hogy a vagyonukat a házassági szerződésük alapján osszák fel. Tehát minden, amit a házasság előtt, alatt és után keresett, az kizárólag őt illesse. Olivia Korenberg ezzel szemben pedig egy bírósági dokumentumot nyújtott be, amelyekben azt állította, hogy Seann William Scott megpróbálta 'kilakoltatni' őt egyik házából. A bírósághoz fordult, hogy halasszák el azt a dátumot, amelyre az Amerikai Pite Stifler-je ki akarta költöztetni őt a házból. Emellett kizárólagos felügyeleti jogot és engedélyt kért arra, hogy a színésztől a felügyeleti megállapodásnál előírt 20 mérföldnél távolabb költözhessen. A válási procedúra azóta sem ért a végére.