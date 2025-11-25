Az Amerikai Pite sztárját bedrogozták, önkívületi állapotban vitte el a mentő - Videó

A TMZ felvételein jól látható, ahogy az Amerikai Pite sztárját először önkívületi állapotban kerekesszékbe ültetik, majd a mentősök hordágyon szállítják el a szálloda előcsarnokából a kórházba. Tara Reid azt állítja, hogy valaki drogot csempészett a hotelbárban fogyasztott italába.

Amerikai Pite sztárja azt állítja, hogy bedrogozták a hotel bárjában (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Az Amerikai Pite sztárját önkívületi állapotban vitte el a mentő

A Rosemont Public Safety szóvivője megerősítette, hogy november 23-án hajnali 12:39-kor a chicagói DoubleTree szállodából mentőt hívtak 'egy beteg személy' miatt, akit aztán kórházba szállítottak. A TMZ által megszerzett felvételen jól látható, ahogy Tara Reid önkívületi állapotban jelent meg a hotel lobbijában. Testtartása elernyedt és láthatón nehezen koordinálta a mozdulatait. Az Amerikai Pite sztárját többen is próbálták kerekesszékbe ültetni, de egy ponton kicsúszott onnan is. Az 50 éves színésznőt ezek után a mentősök hordágyon vitték el a helyszínről. A rosemonti rendőrség is megerősítette, hogy riasztást kaptak egy beteg személyhez vasárnap reggel, azonban ekkor még nem érkezett bejelentés arról, hogy az esetnek köze lenne bármilyen drogtartalmú szerhez.

Tara Reid egy időben a brutális fogyása miatt került címlapokra (Fotó: RALL / Northfoto)

Tara Reidet bedrogozhatták

Tara Reid kórházi kezelése után a TMZ Live adásában számolt be az esemény részleteiről. Elmondása szerint késő este érkezett meg a szállodába, majd a bárban rendelt egy pohár bort, és kiment dohányozni. Amikor visszatért, azt vette észre, hogy a poharát egy szalvétával letakarták, amiről úgy vélte, nem ő helyezte rá. Ezt követően rövid időn belül rosszul lett, és elájult, még mielőtt befejezte volna az italt. Az Amerikai Pite sztárja azt állítja, a következő emléke ezután az volt, hogy kórházban ébredt nyolc órával később. Az orvosoktól pedig azt az információt kapta, hogy szervezetében idegen anyag lehetett, bár pontos tájékoztatást nem kért arról, hogy milyen szerről lehetett szó.

Ellentmondások az ügyben

Reid sajtóképviselője egy közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy az ügyben bejelentést tettek, és a színésznő együttműködik a hatóságokkal. A közlemény szerint a legfontosabb jelenleg a színésznő felépülése, valamint kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét. A rendőrség azonban a PEOPLE magazinnak azt nyilatkozta, hogy az Amerikai Pite sztárja még nem tett feljelentést az ügyben.