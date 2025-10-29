Vilmos herceg állítólag „megfenyegette” Beatrixet és Eugéniát – Kensington-palota reagált a pletykákra

Vilmos herceg valóban megfenyegette volna unokatestvéreit? A közbeszéd és a pletykák úgy tartják, melyek szerint, ha apjuk András herceg nem hajlandó kiköltözni a a Royal Lodge-ból, akkor a hercegnők elveszíthetik királyi címeiket.
A Kensington-palota közleményt adott ki, miután elterjedt a hír, hogy Vilmos herceg megfenyegette unokatestvéreit, Beatrix és Eugénia hercegnőt: ha apjuk, András herceg nem költözik ki a Royal Lodge-ból, elveszíthetik hercegnői címüket. A szóbeszéd Emily Maitlis újságírótól indult, aki saját podcastjában azt állította, hogy Vilmos ultimátumot adott a két hercegnőnek, hogy rábírják apjukat a távozásra - írja az Express.
Maitlis szerint egy találkozón Vilmos világosan közölte Beatrixszel és Eugéniával, hogy ha nem segítenek Andrást rávenni az ingatlan elhagyására, felülvizsgálhatják a hercegnői címeiket. A palota azonban határozottan cáfolta, hogy ilyen megbeszélés valaha is megtörtént volna. A Mirror értesülései szerint Kensington-palota közölte: Vilmosnak sem jogköre, sem szándéka nincs arra, hogy elvegye unokatestvérei címeit, hiszen ez kizárólag az uralkodó hatáskörébe tartozik.
Az ügy újabb fejezet a Royal Lodge körüli huzavonában, amely hónapok óta tart. András herceg, aki jelenleg is a harminc szobás windsori kastélyban él, egyre nagyobb nyomás alá került, hogy elhagyja az ingatlant. A közvélemény részéről fokozódó felháborodás elsősorban az ő múltbeli kapcsolataira vezethető vissza a néhai Jeffrey Epsteinnel, a hírhedt szexuális bűnözővel. Bár András tagadta az ellene felhozott vádakat, és hivatalosan már nem használja királyi címeit, sokan még mindig úgy vélik, nem illő, hogy továbbra is a Royal Lodge-ban éljen. Egy friss YouGov-felmérés szerint a brit közvélemény nagy része támogatná, ha elköltözne.
A hercegnek ugyan 2078-ig szóló bérleti szerződése van a Royal Lodge-ra, de állítólag nem zárkózik el teljesen a költözés gondolatától, ha kisebb királyi rezidenciát kapna helyette. A sajtóértesülések szerint András a Frogmore Cottage-ra vetett szemet, míg volt felesége, Sarah Ferguson – aki továbbra is vele él – inkább az Adelaide Cottage-ban látja a jövőjüket. A hírek szerint a herceg két külön otthont is igényelt, ami csak tovább növelte az elégedetlenséget a nyilvánosság körében. A válása óta is együtt élő pár így ismét a figyelem középpontjába került.
A Buckingham-palota egyelőre nem erősítette meg, mi lesz a Royal Lodge sorsa, és hol kíván a jövőben élni András herceg. Annyi azonban bizonyos, hogy a brit királyi család újabb belső vitája került napvilágra – ezúttal Vilmos, András és András lányai körül.
