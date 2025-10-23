BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Beatrix és Eugénia hercegnő hatalmas dilemmába kerültek András herceg botránya miatt

András herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 19:00
Eugénia hercegnőBeatrix hercegnőbotrány
Az egykori yorki hercegi pár botrányai már az egész családot beárnyékolták, de lányai isszák meg legjobban a történtek levét. A két hercegnőnek most döntenie kell, hogy András herceg vagy a királyi család oldalán állnak.

Beatrix és Eugénia hercegnő egy nagy próbával néznek szembe, mivel a közelgő ünnepi időszakban kénytelenek lesznek eldönteni, hogy apjuk, András herceg vagy a királyi család oldalán állnak.

Nagy dilemmában van Beatrix és Eugénia András herceg botrányai miatt.
Nagy dilemmában van Beatrix és Eugénia András herceg botrányai miatt. Fotó: AFP

András herceg botrányai már az egész családot magukkal rántották

András herceg és Sarah Ferguson lányai most a szüleik botrányainak következményeivel néznek szembe, miután újra reflektorfénybe került éveken át tartó barátságuk a néhai elítélttel, Jeffrey Epsteinnel. Bár sokan, köztük Károly király is, igyekeztek elhatárolni a hercegnőket András és Sarah botlásaitól, Beatrix és Eugénia még mindig próbálnak megszabadulni a szüleik a megbélyegzéstől.

A Buckingham-palota bejelentése után, miszerint András és volt felesége lemondanak a yorki hercegi címeikről, Beatrix és Eugénia lemondták szombati megjelenésüket a Brit Múzeum első Pink Ball rendezvényén. Annak ellenére, hogy nem akartak a nyilvánosság elé lépni, Beatrixot mégis látták autóval behajtani a Royal Lodgeba, hogy támogassa édesapját, miközben megjelent Virginia Giuffre posztumusz memoárja, amelyben részletesen beszámol az Andrással állítólagosan történt szexuális kapcsolatairól.

Most egy királyi szakértő úgy véli, hogy a yorki hercegnők előtt egy nagy próbatétel áll, ahogy közeledik a karácsonyi időszak. 

A nagy próba Beatrix és Eugénia számára karácsonykor jön el. A kérdés az, hogy a szüleikkel töltik az ünnepet, vagy csatlakoznak a királyi család többi tagjához Sandringhamben?

- mondta Richard Palmer királyi kommentátor.

A király mindkét hercegnőt, akik a trónöröklési sorban a kilencedik és a tizenkettedik helyen állnak, ártatlannak tartja, és világossá tette, hogy továbbra is hercegnők maradnak, mivel uralkodói vérvonalból származó férfiági unokák. Andrással és Sarah-val ellentétben ők szívesen látott vendégek lesznek Sandringhamben karácsonykor. A király kedveli mindkettőjüket, és az a szándéka, hogy ne érje őket hátrány.

Palmer felidézte, hogy bár András már tavaly sem jelent meg a karácsonyi eseményen, Beatrix feltűnt a királyi család tagjai között, miközben Eugénia férje családjával töltötte az ünnepeket.

A királyi szakértő hozzátette, hogy bár még nem tudni, idén hol töltik a hercegnők a karácsonyt, az érdekeik azt diktálják, hogy hangsúlyozzák kapcsolatukat nagybátyjukkal, Károly királlyal, valamint a monarchiával, mivel a királyi státusz növeli a társadalmi presztízsüket - írta a Mirror.

 

