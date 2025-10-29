„Csak öt évem van hátra” - szívszorító vallomást tett a fiatal színész

Végstádiumos májbetegséggel küzd az egyik brit reality műsor színésze, aki szívszorító szavakkal közölte a rossz hírt, miszerint mindössze 5 éve van hátra, ha nem kap időben új májat.
A Made in Chelsea sztárja, Sam Vanderpump, aki most készül először apává válni menyasszonyával, Alice Yaxley-vel, elárulta, hogy végstádiumú, visszafordíthatatlan májbetegséget diagnosztizáltak nála. A 28 éves sztár, a híres Beverly Hills-i háziasszony, Lisa Vanderpump unokaöccse, a reality show legújabb epizódjában beszélt a riasztó hírről, amely szerint várható élettartama öt évnél rövidebb lehet, ha nem kap szervátültetést - írta a Mirror.
Sam a barátaival, Ollie Locke-kal és Tabitha Willett-tel beszélgetett az E4 műsorában, ahol elmondta:
Nincs remény arra, hogy a májam jobbra forduljon. Nem beszélnék veletek, ha azt gondolnám, hogy még négy-öt évig át tudnám vészelni. Most májátültetés miatt fognak vizsgálatra küldeni.
Ollie és Tabitha is láthatóan érzelmesen hallgatták, amikor Ollie megkérdezte, hogyan érzi magát. Sam így válaszolt: „A szemléletem az, hogy most egészséges vagyok, és remélhetőleg addig is az maradok, amíg meg nem kapom a hívást, be nem kerülök a műtétre, és aztán felébredek, és egészségesebb leszek.” Hozzátette, hogy nem tudja pontosan, mikor kerül sor a transzplantációra, mert mások a listán előrébb vannak.
Az epizód után az NHS Organ Donation Instagram-oldala reményét fejezte ki, hogy Sam története mások számára is inspiráló lehet. Írták: „A Made in Chelsea legutóbbi epizódjában láthattátok, hogy Sam Vanderpumpnak szervátültetésre van szüksége. Gondolataink Sammel és családjával vannak. Reméljük, hogy bátorsága, amivel beszélt róla, másokat is ösztönöz.” Hozzátették: „Sajnos jelenleg több ezer ember vár életmentő transzplantációra, mert nem elég ember dönt a szervadományozásról. Ha te is szervdonor szeretnél lenni, regisztráld a döntésed az NHS Organ Donor Registerben, és tájékoztasd családodat is.”
Sam korábban arról beszélt, hogy karácsonykor életveszélyesen megbetegedett szepszis miatt, amikor mája és veséi majdnem felmondták a szolgálatot. Az OK! magazinnak adott interjúban elmesélte, hogy genetikai állapota miatt fertőzést kapott, ami gyorsan szepszissé fajult. „A betegségem hirtelen jött, nagyon rosszul lettem, kórházba kerültem, és nagyon közel jártam a halálhoz.” A kezdetben influenzaszerű tüneteket – hátfájdalmat és kiszáradást – először figyelmen kívül hagyta, de állapota gyorsan romlott, és delíriumba esett. „Azzal, hogy mentőt hívott a menyasszonyom szó szerint megmentette az életemet” – mondta Sam. Az orvosok később elárulták neki, hogy ha csak 24 órával később kerül kórházba, már túl késő lehetett volna.
