18 naposan megműtötték a végstádiumú újszülöttet: „Készen álltam bármit megtenni, hogy új esélyt adjak neki”

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 10:30
Egy fiatal édesanya elképzelhetetlen döntést hozott, amikor megtudta, hogy csak ő mentheti meg haldokló kisfiát. Az orvosok szerint a újszülött gyermeke ma már nem élne, ha az anyja nem ajánlotta volna fel saját májának egy részét.
Egy újdonsült édesanya kés alá feküdt, hogy megmentse újszülött fiát, miután a baba majdnem meghalt egy ritka betegség miatt.

Újszülött fiának életét mentette meg egy műtéttel az édesanya. (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels

Veszélyes döntést kellett meghoznia az édesanyának újszülött fia érdekében

Amikor a Utah állambeli Ashlynn Moss 2023 novemberében világra hozta kisfiát, Lukát, minden tökéletesnek tűnt. Viszont kevesebb mint egy héttel azután, hogy hazaértek a kórházból, az anya észrevette, hogy újszülöttje bőre és szemei sárgás árnyalatot kaptak, ami a sárgaság egyik jele. Az orvosok pedig hamarosan felfedezték, hogy Luka mája leállt.

Tökéletesen nézett ki, amikor megszületett. Fogalmunk sem volt róla, hogy bármi baj lenne, amíg a sárgaság el nem kezdett rosszabbodni.

- mesélte az édesanya.

A vizsgálatok kimutatták, hogy Lukának epeúti atresiája van, ez egy ritka májbetegség, amely elzárja az epeutakat, vagyis azokat a kis csatornákat, amelyek az epét a májból a vékonybélbe szállítják. Ha nem kezelik, májleálláshoz vezethet.

Mindössze 18 napos korában Lukán komoly hasi műtétet hajtottak végre, az úgynevezett Kasai-eljárást, amely során a sebészek közvetlenül a májat kötik a belekhez, hogy az epe el tudjon folyni. Azonban a beavatkozás nem járt sikerrel, és állapota gyorsan romlott: a kisfiú alultáplálttá vált, és tápszondára szorult.

Szívszorító volt látni, ahogy egyre rosszabbul lett, és annyi orvosi beavatkozásra volt szüksége.

Amikor Luka 5 hónapos lett, már az Egyesült Államokban nyilvántartott mintegy 10 000 májátültetésre váró beteg között szerepelt. Míg a legtöbb szervadományozó elhunyt személy, élő emberek is biztonságosan adhatnak a májukból akár 70%-ot, mivel a szerv néhány héten belül újranő. A család minden tagját megvizsgálták, hogy találjanak megfelelő donort. Egy lehetséges donor meg is lett, de egy repülési késés miatt a transzplantáció meghiúsult, Luka állapota pedig tovább romlott.

Abban a pontban már végstádiumú májelégtelensége volt. Már érezni lehetett, mennyire beteg. Fémes, rothadt szaga volt. Ijesztő volt.

A fémes szagot olyan mérgező anyagok, például dimetil-szulfid és más vegyületek okozták, amelyeket a károsodott máj már nem tudott kiszűrni a véréből.

Új egyezést találtak az orvosok, ami reményt adott a családnak

Három héttel később az orvosok végre örömhírt közöltek a családdal, ugyanis megtalálták a tökéletes egyezést, és az nem más volt, mint maga Luka édesanyja. Bár mindössze hét hónappal korábban esett át császármetszésen, Moss habozás nélkül vállalta a beavatkozást.

Tudtam, hogy nekem kell lennem a donornak. Készen álltam bármit megtenni, hogy új esélyt adjak neki az életre.

2024 júniusában hatórás műtéten esett át, hogy májának egy részét adományozza fiának. Amikor fájdalommal ébredt, de megtudta, hogy a műtét sikeresen lezajlott, leírhatatlan megkönnyebbülést érzett.

Három nappal később már fehérjeturmixot ittam, hogy segítsem a májam regenerálódását, és úton voltam, hogy újra lássam Lukát.

Luka felépülése minden várakozást felülmúlt. A korai vizsgálatok normális májműködést mutattak, és 40 nap kórházi tartózkodás után anya és fia végre együtt térhettek haza - írta a Daily Mail.

