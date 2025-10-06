Tina Turner gyerekeit átok sújthatja: Hárman meghaltak a négy testvérből

Meghalt Ike Turner Jr., a rocknagyi adoptált fia. Így ő a harmadik fiú, aki elhunyt Tina Turner gyerekei közül. Már csak Michael Turner maradt életben.
Ike Turner Jr. 2025. október 4-én hunyt el, mindössze egy nappal a 67. születésnapja után. Halálát veseelégtelenség okozta, amelyet szívelégtelenség és keringési problémák előztek meg. A hírt a család jelentette be, akik egyben a nyilvánosság támogatását és együttérzését is megköszönték. Jacqueline Bullock úgy nyilatkozott a PageSix-nek, hogy:
Nagy szomorúsággal jelentjük be, hogy unokatestvérem, Ike Turner Jr. elhunyt. Junior számomra több volt, mint unokatestvér, inkább testvér volt, akivel ugyanabban a híres családban nőttünk fel.
Ike Turner Jr. Ike Turner és volt felesége, Lorraine Taylor gyermekeként született, ám később Tina Turner adoptálta őt, és éveken át édesanyaként gondoskodott róla. Az évek során azonban a kapcsolatuk megromlott, olyannyira, hogy hosszú ideig egyáltalán nem álltak szóba egymással. Ennek ellenére zenei munkásságát tekintve Ike Turner Jr. édesapjához hasonlóan sikeres volt. Tina Turner adoptált fia 2007-ben még Grammy-díjat is nyert a Risin’ with the Blues című album hangmérnökeként. Junior halálával ő a harmadik fiú, aki meghalt Tina gyerekei közül.
Tina Turner legidősebb fia, Craig Raymond Turner, Raymond Hill szaxofonossal való kapcsolatából született 1958-ban. Amikor azonban a legendás énekesnő később feleségül ment Ike Turner-hez, a férfi hivatalosan is örökbe fogadta őt, így kapta a Craig Turner nevet. Tina fia ingatlanügynökként dolgozott Kaliforniában, és egész életében távol maradt a reflektorfénytől, ám így is mély depresszióval küzdött. Végül 2018-ban, 59 évesen Tina Turner fia öngyilkos lett. A rocknagyi később úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy 'ez volt élete legnagyobb fájdalma'. A hamvait Svájcban szórták szét, ahol az énekesnő élete utolsó éveit töltötte.
Ronald 'Ronnie' Turner Tina Turner és Ike Turner közös fia volt. 1960-ban született, és ő is zenei pályára lépett, csak úgy, mint híres szülei. Zenészként és színészként is tevékenykedett, és többek között feltűnt a What’s Love Got to Do With It című életrajzi filmben is. 2022 decemberében 62 éves korában Ronnie Turner tragikus hirtelenséggel elhunyt, miután vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. Halála az egész családot megrázta, különösen a feleségét, a francia énekesnőt, Afida Turnert, aki egy szívszorító bejegyzéssel búcsúzott tőle az Instagram-oldalán.
A legkevésbé ismert gyermek Michael Turner, aki szintén Ike Tinát megelőző kapcsolatából született, és akit az énekesnő szintén saját fiaként nevelt. Ő az egyetlen, aki még életben maradt Tina Turner gyerekei közül. Michael egész életét a nyilvánosságon kívül élte, ám egészségi problémái miatt később egy dél-kaliforniai gondozóintézetbe került. Ike Turner Jr. korábban annyit mondott testvéréről, hogy több stroke-on és rohamon is átesett, kerekesszékbe kényszerült és bár keveset találkoztak, Tina Turner halála napjáig anyai szeretettel gondoskodott róla.
