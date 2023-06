Megszakad a szív: Tina Turner sosem találkozott unokáival és dédunokáival

A legendás énekesnő a múlt héten hunyt el, de még azóta is napi beszédtéma: rengeteg világ- és hazai sztár búcsúzott tőle, betekintést nyerhettünk szomorú sorsába és számos betegségébe. Most pedig egy újabb szívszorító dolog derült ki a rocknagyitól.

Rengetegen gyászolják a rocknagyit Fotó: Keystone Press Agency

Úgy látszik, annak ellenére, hogy az egész világ bálványozta a 83 éves korában elhunyt Tina Turnert, a saját családtagjai közül néhányan még csak nem is találkozhattak vele. Mint kiderült ugyanis, a dívának a múlt heti halála előtt még egyszer sem volt alkalma látni személyesen három unokáját és öt dédunokáját.

Az énekesnőnek két vér szerinti fia született, Craig Raymond Turner és Ronnie Turner, akiket 2018-ban és 2022-ben tragikus körülmények között elvesztett, valamint volt két örökbefogadott fia is, akik első férje, Ike Turner gyermekei voltak. A Page Six szerint az énekesnő halála sokként érte a családtagjait, mert sokan nem voltak tisztában azzal, hogy ennyire súlyos a betegsége. Így két unokája, Randy és Raquel, valamint öt dédunokája, Tyson, Tyrese, Marli, Amari és Gianni is megrendültek a hír hallatán.

Egy ideje nem hallottunk felőle, olyan hirtelen történt minden. A családnak nagy szüksége van most egy gyógyulási időszakra.

– mondta az énekesnő volt férjének, Ike Turnernek a lánya.

A lap szerint nem személyes okokból nem találkoztak, mindössze a köztük lévő hatalmas távolság miatt.