Szívszorító titkot árult el népszerű színésznő – nem sokkal halála előtt vallotta be

Elhunyt Patricia Routledge, a legendás brit színésznő, aki a világ egyik legkedveltebb vígjátéksorozatában, a Hyacinth Bucket karakterével írta be magát a televíziózás történetébe. A 96 éves korában elhunyt színésznő halála előtt néhány hónappal egy szívszorító vallomást tett arról, mennyire meghatározó volt számára a sorozat, és milyen hatással volt a közönségre.

A színésznőt halála előtt is imádták a rajongói.

Fotó: Pexels

Egy Channel 5 dokumentumfilmben, amely a sorozat befejezésének 30. évfordulóját ünnepelte, Patricia arról beszélt, hogy

„Csodálatos leveleket kapott nézőktől, akiknek a műsor segített átvészelni életük legnehezebb időszakát”

Egy idős asszony például azt írta neki, hogy a világ összeomlott körülötte, de amikor bekapcsolta a televíziót, és meglátta Hyacinth-ot, az adott neki erőt a túléléshez.

Patricia számára ez volt a legnagyobb ajándék:

„Rájössz, mennyire fontos boldoggá tenni az embereket”

– mondta meghatottan.

Hozzátette, hogy a sorozatot még vallási vezetők és a brit királyi család tagjai is nagyra értékelték.

„Az anyakirálynő kedvenc sorozatai közé tartozott, és a királynő is szerette”

– árulta el Routledge.

Patricia Routledge 2017-ben a brit színház és jótékonysági munkásságáért megkapta a Dame kitüntetést. Bár karrierje során számos szerepben láthattuk, Hyacinth alakítása maradt a legismertebb.

A sorozat 1990 és 1995 között öt évadon át futott, és noha a BBC szerette volna folytatni, Patricia maga döntött a lezárás mellett.

„Akkor kell abbahagyni, amikor a csúcson vagy”

– magyarázta, hozzátéve, hogy új történeteket és karaktereket szeretett volna életre kelteni.

A színésznő Hyacinth után a színpadon és a tévében is nagy sikereket aratott, többek között a „Hetty Wainthropp nyomoz” című sorozatban és klasszikus színházi darabokban. Patricia Routledge halálával a világ nemcsak egy legendás színésznőt veszített el, hanem egy olyan művészt is, aki generációk életét tette boldogabbá, derül ki a Mirror cikkéből.