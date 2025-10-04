Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Szívszorító titkot árult el népszerű színésznő – nem sokkal halála előtt vallotta be

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 15:30
színész halálszínész
Rajongói világszerte gyászolnak.

Elhunyt Patricia Routledge, a legendás brit színésznő, aki a világ egyik legkedveltebb vígjátéksorozatában, a Hyacinth Bucket karakterével írta be magát a televíziózás történetébe. A 96 éves korában elhunyt színésznő halála előtt néhány hónappal egy szívszorító vallomást tett arról, mennyire meghatározó volt számára a sorozat, és milyen hatással volt a közönségre.

Színésznő
A színésznőt halála előtt is imádták a rajongói.
Fotó: Pexels

Egy Channel 5 dokumentumfilmben, amely a sorozat befejezésének 30. évfordulóját ünnepelte, Patricia arról beszélt, hogy 

„Csodálatos leveleket kapott nézőktől, akiknek a műsor segített átvészelni életük legnehezebb időszakát”

Egy idős asszony például azt írta neki, hogy a világ összeomlott körülötte, de amikor bekapcsolta a televíziót, és meglátta Hyacinth-ot, az adott neki erőt a túléléshez.

Patricia számára ez volt a legnagyobb ajándék: 

„Rájössz, mennyire fontos boldoggá tenni az embereket”

 – mondta meghatottan. 

Hozzátette, hogy a sorozatot még vallási vezetők és a brit királyi család tagjai is nagyra értékelték. 

„Az anyakirálynő kedvenc sorozatai közé tartozott, és a királynő is szerette”

 – árulta el Routledge.

Patricia Routledge 2017-ben a brit színház és jótékonysági munkásságáért megkapta a Dame kitüntetést. Bár karrierje során számos szerepben láthattuk, Hyacinth alakítása maradt a legismertebb.

A sorozat 1990 és 1995 között öt évadon át futott, és noha a BBC szerette volna folytatni, Patricia maga döntött a lezárás mellett. 

„Akkor kell abbahagyni, amikor a csúcson vagy”

 – magyarázta, hozzátéve, hogy új történeteket és karaktereket szeretett volna életre kelteni.

A színésznő Hyacinth után a színpadon és a tévében is nagy sikereket aratott, többek között a „Hetty Wainthropp nyomoz” című sorozatban és klasszikus színházi darabokban. Patricia Routledge halálával a világ nemcsak egy legendás színésznőt veszített el, hanem egy olyan művészt is, aki generációk életét tette boldogabbá, derül ki a Mirror cikkéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
