Tökéletes oldalcicit villantott a legszexibb színésznő a vörös szőnyegen - Fotó

Sydney Sweeney teljesen új külsővel jelent meg szombat este Los Angelesben, a „Christy” című filmjének AFI-vetítésén. A 28 éves színésznő levágatta hosszú haját, és a színét is teljesen megváltoztatta: a korábbi sötétebb árnyalat helyett most ragyogó, világosszőke tincsekkel vonult a vörös szőnyegre. A változás annál is látványosabb, mert néhány héttel korábban, a londoni BFI filmfesztiválon még egészen más hajszínnel láthatták őt a rajongók.

A csodaszép Sydney Sweeney nem bízta a véletlenre - meglepő külsővel lépett vörösszőnyegre új filmjének premierjével Fotó: ZUMAPRESS.com

Sydney Sweeney "arculat" változása meglepte a rajongókat

A haját Glen Coco Oropeza fodrász formázta, aki az Instagramon mutatta meg a többnapos átalakulás folyamatát. Posztjában azt írta, „nem is lehetne elégedettebb ezzel az álomszép, fényes végeredménnyel”. A színésznő hajszínét Jacob Schwartz, a hírességek egyik legismertebb színezőmestere készítette, aki a végeredményt „fehérített szarvasbőr-szőkének” nevezte. - írta a Page Six.

Sweeney a friss frizurájához egy halvány rózsaszín, mélyen dekoltált Miu Miu ruhát választott, amely még inkább kiemelte új megjelenését. A Eufória sorozat sztárja ezúttal egyedül érkezett, párja, Scooter Braun nem kísérte el az eseményre. Korábban azonban források szerint a zenei producer gyakran adott szakmai tanácsokat a színésznőnek, akit inspirál, hogy egy tapasztalt üzletemberrel oszthatja meg a karrierjével kapcsolatos döntéseit. A forrás hozzátette: Sweeney ugyan élvezi Braun társaságát, de jelenleg a munkájára koncentrál, és nem tervez házasságot.

A színésznő az utóbbi időben Oscar-esélyesnek számít a „Christy” című filmben nyújtott alakításáért, amelyben az úttörő női bokszolót, Christy Martint formálja meg. A szerep kedvéért komoly testi átalakuláson is átesett: közel 14 kilogrammnyi izmot szedett magára, és barna mullet frizurát viselt a forgatás alatt. Mint mesélte, „semmi ruhám nem jött rám, a farmerem mérete 23-ról 27-re nőtt”. Hozzátette, hogy teste teljesen megváltozott:

A melleim nagyobbak lettek, a fenekem is hatalmas – teljesen elképesztő volt, csak néztem, mi történik.

A színésznő új megjelenése így nemcsak karrierjében, hanem stílusában is új fejezetet nyit: bátran kísérletezik, és magabiztosan mutatja meg, hogy képes folyamatosan megújulni.