Tökéletes oldalcicit villantott a legszexibb színésznő a vörös szőnyegen - Fotó

Sydney Sweeney teljesen új külsővel jelent meg szombat este Los Angelesben, a „Christy” című filmjének AFI-vetítésén. A 28 éves színésznő levágatta hosszú haját, és a színét is teljesen megváltoztatta: a korábbi sötétebb árnyalat helyett most ragyogó, világosszőke tincsekkel vonult a vörös szőnyegre. A változás annál is látványosabb, mert néhány héttel korábban, a londoni BFI filmfesztiválon még egészen más hajszínnel láthatták őt a rajongók.
A haját Glen Coco Oropeza fodrász formázta, aki az Instagramon mutatta meg a többnapos átalakulás folyamatát. Posztjában azt írta, „nem is lehetne elégedettebb ezzel az álomszép, fényes végeredménnyel”. A színésznő hajszínét Jacob Schwartz, a hírességek egyik legismertebb színezőmestere készítette, aki a végeredményt „fehérített szarvasbőr-szőkének” nevezte. - írta a Page Six.
Sweeney a friss frizurájához egy halvány rózsaszín, mélyen dekoltált Miu Miu ruhát választott, amely még inkább kiemelte új megjelenését. A Eufória sorozat sztárja ezúttal egyedül érkezett, párja, Scooter Braun nem kísérte el az eseményre. Korábban azonban források szerint a zenei producer gyakran adott szakmai tanácsokat a színésznőnek, akit inspirál, hogy egy tapasztalt üzletemberrel oszthatja meg a karrierjével kapcsolatos döntéseit. A forrás hozzátette: Sweeney ugyan élvezi Braun társaságát, de jelenleg a munkájára koncentrál, és nem tervez házasságot.
A színésznő az utóbbi időben Oscar-esélyesnek számít a „Christy” című filmben nyújtott alakításáért, amelyben az úttörő női bokszolót, Christy Martint formálja meg. A szerep kedvéért komoly testi átalakuláson is átesett: közel 14 kilogrammnyi izmot szedett magára, és barna mullet frizurát viselt a forgatás alatt. Mint mesélte, „semmi ruhám nem jött rám, a farmerem mérete 23-ról 27-re nőtt”. Hozzátette, hogy teste teljesen megváltozott:
A melleim nagyobbak lettek, a fenekem is hatalmas – teljesen elképesztő volt, csak néztem, mi történik.
A színésznő új megjelenése így nemcsak karrierjében, hanem stílusában is új fejezetet nyit: bátran kísérletezik, és magabiztosan mutatja meg, hogy képes folyamatosan megújulni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.