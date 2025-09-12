Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
A mellei tökéletesek, az alakja páratlan, a világ a lábai előtt: 28 éves lett Sydney Sweeney – Fotókon a legbrutálisabb vetkőzései

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 15:40
HBO Eufóriaszexszimbólumszületésnapvetkőzés
Leonardo DiCaprio telesírhatja a párnáját. Sydney Sweeney, korunk szexszimbóluma ma ünnepli 28. születésnapját.

Korunk aktuális szexszimbóluma 28 éves lett. Az Eufória sorozat sztárja, Sydney Sweeney ma ünnepli a születésnapját, a jeles alkalomból összegyűjtöttük a szőke szépség legforróbb pillanatait. 

Sydney Sweeney csábos pillantásától és dús idomaitól férfiak százai ájuldoznak (Fotó: CraSH)
A Sydney Sweeney filmektől férfiak százai ájuldoznak (Fotó: CraSH)

Sydney Sweeney a modern kor szexszimbóluma 

Sydney Sweeney-nek nem kell a szomszédba menni, ha szépségről van szó. Az Eufória sorozatban Cassie szerepében vált igazán ismertté, de már korábban is voltak kisebb-nagyobb film- és sorozatszerepei. Feltűnt a Szolgálólány meséjében és az Amy Adams főszereplésével futó Éles tárgyakban is. A Hazug csajok társaságának remake sorozatában és a Grace Klinka 11. évadában is láthattuk egy epizódszerep erejéig. 

Ahogy a mostani friss hollywoodi generációból Margaret Qualley-t vagy Mikey Madison-t, úgy őt is felfedezte magának Quentin Tarantino a Volt egyszer egy... Hollywood egyik mellékszerepére. Mostanában sorra kapta a nagyjátékfilmes szerepeket, a tavalyi év romantikus csúcsfilmje, az Imádlak utálni főszereplőjeként Glen Powell mellett feszített, majd a Szeplőtlen című horrorban öltött apácaruhát, a rajongók pedig tűkön ülve várják már a Christy című filmet, melyben Christy Martin, a ‘90-es évek legsikeresebb női bokszolójának bőrébe bújik a szexi szőkeség. 

Sydney Sweeney és Glen Powell között izzott a levegő az Imádlak utálni forgatásán (Fotó: AFF/PA Images)
Sydney Sweeney és Glen Powell között izzott a levegő az Imádlak utálni forgatásán (Fotó: AFF/PA Images)

Sydney Sweeney-t imádják utálni 

A színésznő napjaink egyik legmegosztóbb személyisége. Színészi teljesítménye és páratlan – jobban mondva “páros” – női bájai miatt imádják a rajongók, azonban az utóbbi időben több alkalommal is kihúzta a gyufát. Az első gyűlölethullám a saját fürdővizéből készült szappan piacra dobása miatt érte. Az emberek ugyan egymást ölték a limitált darabszámban készült szappanért és arcpirító árakon próbáltak nyerészkedni Sweeney kisasszony esszenciáján, de sokan támadták is amiatt, hogy áruba bocsátotta a testét. Miután lecsendesedett a szappanbuborék-vihar, egy farmerreklám verte ki a biztosítékot. 

Az American Eagle reklámjáért az Eufória sztárját ismét savazás érte, egyrészt mert ismét a női test szexualizálásával próbálták eladni a terméket, másrészt mert rasszistának és kirekesztőnek találták a szöveget, amit a színésznőnek csábosan a kamerába nézve kellett elmondania. A videó az egyre növekvő népharag miatt hamar el is tűnt a divatcég közösségi médiás platformjairól.  

Picture MUST credit: Dr Squatch Big chested movie star Sydney Sweeney looks magi — starring as a genie for a men’s body wash commercial. The actress, 27, who starred in film Madame Web and romcom Anyone But You as well as TV series Euphoria, is the face o
Sydney Sweeney attends the 2024 People's Choice Awards at Barker Hangar on February 18, 2024 in Santa Monica, California. Photo: CraSH/imageSPACE
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 14: Sydney Sweeney attends the 35th Annual GLAAD Media Awards at The Beverly Hilton Hotel on March 14, 2024 in Beverly Hills, California.
Sydney Sweeney attends the New York Special Screening AppleTV+’s 'Echo Valley' at AMC Lincoln Square 13 in New York. June 4, 2025.
Sydney Sweeney nem egy szégyenlős típus, nem is kell a szomszédba mennie a telt idomokért (Fotó: Parade via Bestimage)

 

