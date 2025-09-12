A mellei tökéletesek, az alakja páratlan, a világ a lábai előtt: 28 éves lett Sydney Sweeney – Fotókon a legbrutálisabb vetkőzései

Korunk aktuális szexszimbóluma 28 éves lett. Az Eufória sorozat sztárja, Sydney Sweeney ma ünnepli a születésnapját, a jeles alkalomból összegyűjtöttük a szőke szépség legforróbb pillanatait.
Sydney Sweeney-nek nem kell a szomszédba menni, ha szépségről van szó. Az Eufória sorozatban Cassie szerepében vált igazán ismertté, de már korábban is voltak kisebb-nagyobb film- és sorozatszerepei. Feltűnt a Szolgálólány meséjében és az Amy Adams főszereplésével futó Éles tárgyakban is. A Hazug csajok társaságának remake sorozatában és a Grace Klinka 11. évadában is láthattuk egy epizódszerep erejéig.
Ahogy a mostani friss hollywoodi generációból Margaret Qualley-t vagy Mikey Madison-t, úgy őt is felfedezte magának Quentin Tarantino a Volt egyszer egy... Hollywood egyik mellékszerepére. Mostanában sorra kapta a nagyjátékfilmes szerepeket, a tavalyi év romantikus csúcsfilmje, az Imádlak utálni főszereplőjeként Glen Powell mellett feszített, majd a Szeplőtlen című horrorban öltött apácaruhát, a rajongók pedig tűkön ülve várják már a Christy című filmet, melyben Christy Martin, a ‘90-es évek legsikeresebb női bokszolójának bőrébe bújik a szexi szőkeség.
A színésznő napjaink egyik legmegosztóbb személyisége. Színészi teljesítménye és páratlan – jobban mondva “páros” – női bájai miatt imádják a rajongók, azonban az utóbbi időben több alkalommal is kihúzta a gyufát. Az első gyűlölethullám a saját fürdővizéből készült szappan piacra dobása miatt érte. Az emberek ugyan egymást ölték a limitált darabszámban készült szappanért és arcpirító árakon próbáltak nyerészkedni Sweeney kisasszony esszenciáján, de sokan támadták is amiatt, hogy áruba bocsátotta a testét. Miután lecsendesedett a szappanbuborék-vihar, egy farmerreklám verte ki a biztosítékot.
Az American Eagle reklámjáért az Eufória sztárját ismét savazás érte, egyrészt mert ismét a női test szexualizálásával próbálták eladni a terméket, másrészt mert rasszistának és kirekesztőnek találták a szöveget, amit a színésznőnek csábosan a kamerába nézve kellett elmondania. A videó az egyre növekvő népharag miatt hamar el is tűnt a divatcég közösségi médiás platformjairól.
