Sydney Sweeney öt másodperce mindent vitt az Emmy díjátadón: vajon miért?

Magyar idő szerint vasárnapról hétfőre virradó éjjel lezajlott a 77. Emmy-díjátadó. Amellett, hogy ismét díjazták a legjobb, legkiemelkedőbb sorozatokat, tévés produkciókat, természetesen jó pár emlékezetes pillanatnak is szemtanúi lehettek az egybegyűltek, illetve a tévénézők. Azonban kétségtelen, hogy a pálmát ismét az Eufória sztárja, Sydney Sweeney vitte el, aki ezúttal is gondoskodott arról, hogy minden szem rá szegeződjön, és mindenki róla beszéljen. És ehhez még csak meg sem kellett szólalnia: elég volt öt másodperc alatt bevonulnia a színpadra.

Sydney Sweeney az Emmy-díjátadón Fotó: AFP

Miért őrül meg mindenki Sydney Sweeney öt másodpercéért?

Sydney Sweeney kétségtelenül nem csak fiatal és tehetséges, de rendkívül csinos is, ráadásul pontosan tisztában is van testi adottságaival, sőt, nem rest ezeket megmutatni sem. Most is egy olyan ruhát választott, ami határozottan kiemeli már-már védjegyének számító dekoltázsát. Alighanem ennek köszönhető, hogy amikor a díjátadó egy pontján színpadra lépett, nos, az a pár másodperc már most ikonikus lett. Sokan mémszerűen osztják meg a közösségi médiában a rövidke jelenetsort bemutató videót, méghozzá a következő felirattal: senki sem tudja, miért lett virális ez a videó Sydney Sweeney-ről...

Nos, azért lenne pár tippünk...