Nem zavartatta magát: A lelátón falta szexin a kolbászt Sydney Sweeney - Fotó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 21:00
A színésznőtől nem újdonság, hogy szexi megjelenésével borzolja fel a kedélyeket. Sydney Sweeney most egy sporteseményen jelent meg, ahol megmutatta szájhasználati technikáját.

Sydney Sweeney egy sporteseményen járt, amelyről igencsak beszédes képeket töltött fel a közösségi médiában.

Sydney Sweeney nem volt rest, megmutatta hogyan szokta használni a száját  (Fotó: Photo Image Press)

Sydney Sweeney megmutatta, hogyan használja a száját

Sydney Sweeney, az Eufória sorozat sztárja nem régiben új frizurát villantott, amivel gyakorlatilag sokkolta a rajongókat. A 28 éves színésznő nem régiben egy elképesztő változáson esett át legújjabb filmje a Christy forgatása miatt, amelyben a híres boxolót Christy Martint alakítja. Elmondása szerint több kilót magára szedett, hogy minél hitelesebben tudja alakítani a rábízott szerepet. 

Mivel a sport ebből adódóan nem áll távol a szexi színésznőtől, így nem meglepő, hogy ő is kilátogatott a Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays baseball meccsre. Természetesen képek is készültek a helyszínről, de nem akármilyenek. Sydney Sweeney egy hot-dogot majszolgat barátője társaságában, ám maga a majszolgatás látványa jobban beindítja a nyálcsorgatást, mint maga az étel. Sydney egy enyhén kivágott felsőben, nyelvet kidugva igyekszik a szájába helyezni az amerikaiak egyik kedvenc ételét. Sydney mg egy egyszerű hot-dog evést is képes erotikussá tenni. 

A látványról pedig az Instagramra feltöltött képek magukért beszélnek:  

 

