3 hónap elteltével ismét gyászol Sharon Osbourne - Újabb családtagot vesztettek el

Sharon Osbourne újabb fájdalmas veszteségről számolt be. Mindössze három hónappal férje, Ozzy Osbourne halála után, elhunyt hűséges társa, szeretett kutyája, Elvis.

Sharon Osbourne-nak férje halála után három hónappal újabb veszteséggel kell szembenéznie. Fotó: KGC-320/441 / Northfoto

Sharon Osbourne 2025-ben ismét gyászol

Három hónappal férje halála után Sharon Osbourne Instagram oldalán jelentette be, hogy 14 éves kutyája, Elvis, elhunyt. A posztban így fogalmazott:

Nem hiszem el, hogy ezt ki kell mondanom, de ezen a héten elveszítettük a kedves Elvisünket. 14 értékes évig volt velem. Mindvégig mellettem állt. Nyugodj békében, drága kisfiam.

Elvis, egy szibériai husky, ami évek óta az Osbourne család tagja volt, és gyakran szerepelt Sharon Osbourne Instagram oldalán, valamint a korábbi valóságshowjukban is. A kutya halála a rajongók szerint olyan, mintha a család egy újabb tagját vesztették volna el. Még Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne lánya is megszólalt a szeretett kutya elvesztése után:

A szívem megszakad. Elvis most már apával van. Ő volt a mi kis őrangyalunk.

Az Osbourne családot sorra érik a tragédiák

2024 augusztusában, a Sötétség hercegének halála előtt, a házaspár 15 éves pomerániai kutyájának, Rockyt is gyászolták. Ozzy Osbourne Instagram oldalán akkor így búcsúzott szeretett kis kedvencétől:

Két napja elvesztettem jó barátomat, Rockyt, aki 15 éven át mellettem volt. Találkozunk a túloldalon, barátom. Mindig szeretni foglak.

Ozzy Osbourne halála

A rocklegenda Ozzy Osbourne 2025. július 22-én hunyt el 76 éves korában. A hivatalos közlemény szerint halálát szívproblémák és Parkinson-kór okozta szövődmények súlyosbították. Sharon Osbourne akkor úgy nyilatkozott, hogy férje 'szeretett családja körében távozott':

Szavakkal leírhatatlanul szomorú, hogy be kell jelentenünk, hogy szeretett Ozzy Osbourne ma reggel elhunyt. Családja körében, szeretetben töltötte utolsó óráit. Kérjük mindenkit, hogy ebben a nehéz pillanatban tiszteletben tartsa családunk magánéletét.

Ozzy Osbourne 2025 július 22-én halt meg szívproblémák és Parkinson-kór okozta szövődmények következtében. Fotó: ImagePressAgency/face to face / Northfoto

Azóta Ozzy Osbourne özvegye többször is köszönetet mondott a rajongóknak a támogatásért, ugyanakkor bevallotta, hogy még mindig nehezen talál vissza a hétköznapokhoz. A közösségi médiában hónapokig nem jelentkezett, és közeli barátai szerint is mély gyászban volt. Férje halála után először szeptemberben jelent meg újra Instagram oldalán, amikor is megosztott egy videót magáról és lányáról, amint épp solymászaton vesznek részt. Sharon Osbourne akkor a posztban megköszönte rajongóinak 'hatalmas szeretetüket és támogatásukat'.