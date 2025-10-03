Sokkoló hír: gyógyíthatatlan betegségben szenved Robbie Williams!

Robbie Williams ismét sokkolta a rajongókat. Az énekes bevallotta, hogy Tourette-szindrómában szenved, de nem a klasszikus formájúban, hanem úgynevezett 'belső Tourette-ben'. Elmondása szerint ezek a belső kényszerek nap mint nap jelentkeznek nála, és meghatározó szerepet játszanak mindennapjaiban.

Robbie Williams állítása szerint mesterszinten álcázza azt, hogy Tourette-szindrómája van (Fotó: Sven Hoppe / Northfoto)

Robbie Williams Tourette-szindrómában szenved

Robbie Williams a Paul Whitehouse és Dr. Mine Conkbayir által vezetett I’m ADHD! No You’re Not című podcast műsorban beszélt először arról, hogy szerinte Tourette-szindrómában szenved. Az 51 éves énekes elmondta, hogy az évek során felismerte magán a tüneteket, ám azok nem a szokványos módon jelentkeznek:

Most jöttem rá, hogy Tourette-szindrómám van, de ezek nem nyilvánulnak meg kifelé.

Állítása szerint a tünetek nála belső, kényszeres gondolatok formájában nyilvánulnak meg, nem pedig külső mozgásos vagy vokális tikkek révén, ahogyan azt a legtöbben ismerik.

Olyan, mintha hangok nélkül tikkelnék. Olyan gondolatok, amelyek egyszerűen csak megtörténnek.

Robbie Williams már korábban bevallotta, hogy ADHD-s is (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE / Northfoto)

Robbie Williams olimpikonnak tartja magát a színészkedésben

Robbie Williams a műsorban 'belső Tourette-ként' jellemezte ezt az állapotot, és úgy fogalmazott, hogy most már mesterszinten képes elrejteni ezeket a megnyilvánulásokat a külvilág elől:

Úgy viselkedem, mintha olimpikon lennék ennek elrejtésében, mert amit sikerült elérnem, saját káromra is, az az, hogy bátor, nagyképű és önelégültnek tűnök, és nagy gesztusokat teszek, ami nekem bejött, mert így az arcom felkerült a plakátra, és az emberek még mindig vesznek jegyeket. De valójában az történik, hogy én mindig ezeknek az ellenkezőjét érzem.

Robbie Williams ADHD-s

Robbie Williams korábban már nyilvánosan beszélt arról, hogy ADHD-t (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart) diagnosztizáltak nála, valamint arról is, hogy a depresszió és szorongás is szerepet játszott az életében. A podcast műsorban azt is elmondta, hogy nemrégiben kitöltött egy online autizmus tesztet is, amely ugyan negatív eredményt hozott, azonban a kérdések alapján felismert magán bizonyos szociális nehézségeket, valamint a komfortzónájához való erős kötődést.