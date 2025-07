Robbie Williams anyja demenciában szenved: „Már azt se tudja, ki vagyok!”

Tavaly novemberben Robbie Williams édesanyjánál demenciát diagnosztizáltak. Több, mint fél év elteltével az 51 éves énekes a németországi turnéján friss híreket osztott meg szeretett anyja állapotáról.

Robbie Williams Budapestre is jön majd szeptemberben (Fotó: Sven Hoppe / Northfoto)

Robbie Williams őszintén beszélt anyjáról

2024 novemberében Robbie Williams elárulta, hogy édesanyjánál demenciát diagnosztizáltak. Az egykori Take That sztárja a napokban a németországi koncertturnéja közben új híreket osztott meg Janet Williams egészségügyi állapotáról. Robbie a The Sunnak így nyilatkozott:

Az édesanyám demenciában szenved, és már nem tudja, ki vagyok. Már azt sem tudja, hol van.

Robbie Williams apja is súlyos beteg

Az 51 éves énekes édesapja is súlyos betegségben szenved. Peter Williamst pár évvel ezelőtt, 2020-ban Parkinson-kórral diagnosztizálták. Akkoriban a sztár csak „félelmet és pánikot” érzett a betegség hallatán, ugyanis akkor a Covid járvány miatt teljesen el volt szigetelve apjától. Az énekes fenegyerek most Peter Williams egészségügyi állapotáról is beszámolt:

Édesapám Parkinson-kóros, és nem tudja elhagyni a házat. Minden este velem énekelt a színpadon, kijött, ellopta a show-t, elbűvölő volt, aztán a színpad mögé sétált egy pohár vörösborért. Most nem tudja elhagyni a házat.

Az énekes nem tudja kezelni a helyzetet

Robbie Williams úgy érzi, hogy nem tudja jól kezelni a helyzetet. Tavaly beszélt utoljára édesanyjáról és arról, hogy ő hogyan éli meg ezt a nehéz időszakot. Akkor a Mirrornak azt mondta, hogy nem tudja „hogyan birkózzon meg ezzel a hihetetlenül bonyolult helyzettel”:

Az igazság az, hogy nagyon elfoglalt vagyok, és nem úgy kezelem a helyzetet, ahogy kellene. Nem igazán tudom, hogyan csináljam, ez egy hihetetlenül bonyolult dolog.

Robbie Williams koncertjein apja, Peter rendszeresen ellopta a show-t korábban a fia elől a színpadon (Fotó: Moreau Lionel / Northfoto)

Nem szeret beszélni ezekről a dologról

Az egykori Take That sztár bevallotta, hogy nem szeret beszélni ezekről a dolgokról, mert úgy gondolja bármit mond az csak kérdéseket szül majd, amikre nem fog tudni választ adni. Jelenleg is csak próbál megbirkózni az érzéseivel: